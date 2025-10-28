میزبانی آبادان از شهرآورد خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، آبادان میزبان یک دیدار مهم از هفته نهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور خواهد بود.

بر همین اساس، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.

رقابت دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان روز جمعه ۹ آبان‌ماه جاری از ساعت ۱۸ در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می شود.

دیدار دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان از نظر جغرافیایی یک شهرآورد استانی محسوب می‌شود و برگزاری آن در تختی آبادان به دلیل مهیا نبودن زیر‌ساخت‌های مناسب میزبانی در اهواز که متوجه باشگاه استقلال است، صورت خواهد گرفت.