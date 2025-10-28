بررسی راهبردهای توسعه فرابخشی خوزستان در نشست «خوزستان آباد»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست که در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، دکتر مرتضی طالع ماسوله، رئیس بنیاد ملی توسعه گردشگری ایران و دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، به ایراد سخن پرداختند. در این جلسه، علاوه بر سخنرانان اصلی، جمعی از مدیران ارشد و نخبگان شناخته‌شده از جمله دکتر آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، دکتر امید بن‌عباس، عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر درخشانی‌فر، مدیرعامل جهاد نصر و خانم دکتر موسوی، مدیر مرکز ارتباط با نخبگان صدا و سیما، نیز حضور داشتند و درباره راهکارهای توسعه استان خوزستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

طالع ماسوله با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان گفت:

«این منابع و توانمندی‌ها می‌تواند خوزستان را در تراز عالی توسعه کشور قرار دهد.»

او افزود که بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، جغرافیایی و صنعتی استان می‌تواند زمینه توسعه همه‌جانبه خوزستان را فراهم کند.

دکتر مصطفی خانزادی نیز محرومیت‌های استان را مورد انتقاد قرار داد و گفت:

«با وجود این حجم از ظرفیت‌ها، این حد از محرومیت اصلاً پذیرفتنی نیست.»

وی درباره نقش رسانه‌ها و نخبگان استان افزود:

«رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق و پرسشگری هوشمندانه مسیر توسعه استان را هموار کنند و بخشی از عقب‌ماندگی‌ها با همکاری نخبگان محلی و تعریف دقیق منافع مشترک مردم برطرف خواهد شد.»

خانزادی همچنین با اشاره به حواشی ضد توسعه و هدررفت انرژی اجرایی، در پایان تأکید کرد که جایگزینی منافع جمعی و دیگرخواهی اجتماعی در میان کنش‌گران و نخبگان سیاسی، پیش‌شرط دستیابی به توسعه پایدار است.

کریم عبدالخانی، از فعالان اقتصادی استان خوزستان مقیم تهران و دبیر اجرایی همایش، درباره هدف نشست گفت:

«برای رفع چالش‌های توسعه‌ای خوزستان، باید ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر قرار گیرد و با همکاری نهادهای علمی و رسانه‌ای، مسیر توسعه هموار شود.»