برنامه جدید ارائه خدمات تعویض پلاک خودروهای اروندی اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ این تصمیم با هدف افزایش نظم در فرآیند ارائه خدمات، کاهش ازدحام مراجعان و تسهیل در انجام امور مربوط به تعویض پلاک خودروها در مرکز شماره‌گذاری منطقه اتخاذ شده است.

سازمان منطقه آزاد اروند از کلیه مالکان خودروهای دارای پلاک اروندی درخواست می‌کند برای دریافت خدمات مربوطه، ضمن رعایت روزهای اعلام‌شده و برنامه‌ریزی مناسب پیش از مراجعه، همکاری لازم را با مراکز شماره‌گذاری به عمل آورند.