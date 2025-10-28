خبرگزاری کار ایران
برنامه جدید ارائه خدمات تعویض پلاک خودروهای اروندی اعلام شد

بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با فرماندهی پلیس راهور استان خوزستان، از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، خدمات مربوط به نقل، انتقال و تعویض پلاک خودروهای دارای پلاک اروندی تنها در روزهای زوج هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) ارائه خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ این تصمیم با هدف افزایش نظم در فرآیند ارائه خدمات، کاهش ازدحام مراجعان و تسهیل در انجام امور مربوط به تعویض پلاک خودروها در مرکز شماره‌گذاری منطقه اتخاذ شده است.

سازمان منطقه آزاد اروند از کلیه مالکان خودروهای دارای پلاک اروندی درخواست می‌کند برای دریافت خدمات مربوطه، ضمن رعایت روزهای اعلام‌شده و برنامه‌ریزی مناسب پیش از مراجعه، همکاری لازم را با مراکز شماره‌گذاری به عمل آورند.

 

