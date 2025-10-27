سومین دوره رقابت های فوتبال خیابانی کیش آغاز شد؛ حضور ۲۰ تیم در جام کیش
تورنمنت فوتبال خیابانی با عنوان «جام کیش» با حضور ۲۰ تیم در محل پارکینگ بازار ونوس کیش آغاز شده و تا ۱۶ آبان ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، سومین دوره تورنمنت فوتبال خیابانی «جام کیش» شامگاه گذشته با حضور ۲۰ تیم در زمین فوتبال خیابانی واقع در پارکینگ بازار ونوس آغاز شد.
این رقابتها هر شب از ساعت ۲۲ تا 30 دقیقه بامداد برگزار میشود و تا ۱۶ آبانماه ادامه دارد.
تیمها در قالب چهار گروه به صورت دورهای با یکدیگر رقابت میکنند و تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله حذفی راه مییابند تا برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم بروند.
این تورنمنت با هدف توسعه ورزش همگانی، ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد فرصت مشارکت فعال برای جوانان و نوجوانان در فعالیتهای ورزشی با استقبال گسترده ورزشکاران و ورزش دوستان در جزیره کیش برگزار میشود.