آغاز عملیات آسفالت‌ محوطه ترمینال های فرودگاه آبادان با مساحت ۱۳ هزار مترمربع

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، عملیات آماده‌سازی و تکمیل زیر ساخت‌‌های ترمینال جدید این فرودگاه با جدیت در حال اجراست و هم‌اکنون پروژه آسفالت‌ریزی محوطه بیرونی ترمینال به مساحت ۱۳ هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفته است.

احسان الواری‌نژاد، مدیر فرودگاه آبادان، در تشریح جزئیات این پروژه گفت:آسفالت‌ریزی محوطه ترمینال جدید بخشی از فرآیند آماده‌سازی نهایی این مجموعه برای بهره‌برداری است. با اجرای این عملیات، مسیرهای دسترسی مسافران، خودروهای خدماتی و تاکسی‌های فرودگاهی به ترمینال جدید سامان‌دهی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: عملیات آسفالت‌ریزی، تکمیل فضای سبز، محوطه‌سازی و تجهیز فضاهای داخلی از جمله اقداماتی هستند که در مرحله نهایی آماده‌سازی این ترمینال در حال انجام است.

