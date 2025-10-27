خبرگزاری کار ایران
آغاز عملیات آسفالت‌ محوطه ترمینال های فرودگاه آبادان با مساحت ۱۳ هزار مترمربع

آغاز عملیات آسفالت‌ محوطه ترمینال های فرودگاه آبادان با مساحت ۱۳ هزار مترمربع
کد خبر : 1705710
عملیات آسفالت‌ محوطه ترمینال‌های فرودگاه بین‌الملی آبادان، در مساحتی بالغ بر ۱۳ هزار متر مربع آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، عملیات آماده‌سازی و تکمیل زیر ساخت‌‌های ترمینال جدید این فرودگاه با جدیت در حال اجراست و هم‌اکنون پروژه آسفالت‌ریزی محوطه بیرونی ترمینال به مساحت ۱۳ هزار مترمربع در دستور کار قرار گرفته است.

احسان الواری‌نژاد، مدیر فرودگاه آبادان، در تشریح جزئیات این پروژه گفت:آسفالت‌ریزی محوطه ترمینال جدید بخشی از فرآیند آماده‌سازی نهایی این مجموعه برای بهره‌برداری است. با اجرای این عملیات، مسیرهای دسترسی مسافران، خودروهای خدماتی و تاکسی‌های فرودگاهی به ترمینال جدید سامان‌دهی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه افزود: عملیات آسفالت‌ریزی، تکمیل فضای سبز، محوطه‌سازی و تجهیز فضاهای داخلی از جمله اقداماتی هستند که در مرحله نهایی آماده‌سازی این ترمینال در حال انجام است.

 

