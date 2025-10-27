آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی ۱۴ مگاواتی در محدوده منطقه آزاد ماکو
عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی ۱۴ مگاواتی در شهرستان پلدشت، در محدوده منطقه آزاد ماکو آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این طرح با هدف توسعه انرژیهای پاک، کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و تقویت زیرساختهای انرژی پایدار در منطقه، با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست.
به گفته سرپرست معاونت اقتصادی وسرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو، ۸۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی برای احداث این نیروگاه انجام میشود و بهرهبرداری از آن نقش مؤثری در تأمین انرژی پاک و پایدار در شمالغرب کشور خواهد داشت.
فرماندار پلدشت نیز گفت: تا پایان امسال، عملیات احداث سه نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت مجموع ۲۱ مگاوات و با سرمایهگذاری بیش از یکهزار میلیارد تومان در شهرستان پلدشت آغاز میشود که مجموع این طرحها گامی مهم در مسیر تحقق سیاستهای کلان کشور در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میرود.
خانم قربانی افزود: با بهرهبرداری از این نیروگاهها، بیش از ۶۰ درصد برق مورد نیاز شهرستان پلدشت از محل انرژی خورشیدی تأمین خواهد شد.
وی با قدردانی از حمایتهای سازمان منطقه آزاد ماکو در جذب و هدایت سرمایهگذاریهای بزرگ در حوزه انرژی گفت: همکاری نزدیک سازمان منطقه آزاد ماکو با سرمایهگذاران بخش خصوصی، بستر اجرای پروژههای بزرگ و ماندگاری همچون نیروگاههای خورشیدی را فرهم کرده است و بدون شک، تداوم این حمایتها میتواند پلدشت را به یکی از قطبهای انرژی تجدیدپذیر کشور تبدیل کند.