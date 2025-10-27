خبرگزاری کار ایران
نشست هم اندیشی مدیران پشتیبانی و بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش با محوریت شفاف سازی فرآیندها

نشست هم‌اندیشی مدیران پشتیبانی سازمان و شرکت‌های تابعه با محوریت شفاف‌سازی فرآیندها، هماهنگی اداری و ارتقای سلامت سازمانی، به ابتکار و میزبانی مدیریت بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، برگزاری این نشست در راستایرویکرد اصلاح‌محور بازرسیو با هدف ایجادوحدت رویه، پیشگیری از ناهماهنگی‌ها و شفاف‌سازی در فرآیندهای پشتیبانی صورت گرفت.

در این نشست، مدیران حاضر با طرح دیدگاه‌ها و بیان چالش‌های موجود، بر لزومنظم‌بخشی، مستندسازی و شفافیت در فعالیت‌های پشتیبانیتأکید کردند.

در پایان سامان دریکوندی، مدیر بازرسی سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به ضرورت نگاه پیشگیرانه در بازرسی گفت: ورود بازرسی به حوزه پشتیبانی با هدف کمک به اصلاح فرآیندها و افزایش شفافیت است زیرا شفافیت در حوزه پشتیبانی، پایه سلامت اداری و اعتماد سازمانی است.

 

