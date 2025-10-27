به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو با بیان اینکه طی سالهای گذشته جزیره کیش در مهرماه با افت محسوس گردشگر مواجه بوده است افزود: این درحالی است که در مهر ماه سال جاری بر اساس گزارشهای سامانه آمار کیش شرایط تغییر کرده و 283 هزار و 372نفر شب اقامت هتلی ثبت شده است. این آمار بالاترین میزان اقامت هتلی در مهرماه های یک دهه گذشته به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: این شاخص در سال گذشته 203 هزار و 806 نفرشب اقامت بود و درمقایسه با آمار امسال شاهد رشد 80 هزار نفر شبی نسبت به سال گذشته هستیم.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین گفت: ضریب اشغال هتل های کیش در مهرماه 75درصد و هتل های پنج ستاره 79درصد بوده که این میزان ضریب اشغال در ماه های شلوغ سال تجربه می شود و سال گذشته این شاخص ۶۰درصد بوده است.

به گفته حسنلو در آمارهای اقامت هتلی گردشگران خارجی هم با ثبت 5 هزار و 845 نفرشب اقامت، رکورد مهرماه‌های ۱۰سال گذشته شکسته شده و با افزایش پروازهای خارجی در ماه های آتی پیش بینی می شود این رقم ها چندین برابر شوند و کیش شاهد ورود کم‌سابقه‌ی گردشگران غیرایرانی باشد.

وی در پایان با تقدیر از همه ارکان موثر جزیره گفت: در ماه‌های اخیر تجربه همکاری مثال‌زدنی‌ای بین ارکان سازمان و شرکت‌های تابعه، جوامع صنفی و فعالان بخش خصوصی و همین طور نهادهای مستقر در جزیره شکل گرفت که رونق این روزهای کیش حاصل آن است و باید از این همدلی و همراهی تقدیر کرد و این الگوی مشارکتی را برای اهداف عالی کیش ادامه داد.