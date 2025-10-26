تشدید نظارت بر عرضه باتریهای موتورهای شارژی در جزیره کیش
در پی دریافت گزارشها و شکایات مردمی درباره خرابی و نقص در برخی باتریهای موتورهای شارژی، مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و داروی سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز طرح تشدید نظارت بر عرضه و خدمات پس از فروش این محصولات در سطح جزیره خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ارتقای کیفیت کالاهای عرضهشده در بازار جزیره کیش، مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و داروی سازمان منطقه آزاد کیش طرح ویژهای را برای بازرسی، کنترل و نظارت بر عرضه باتریهای موتورهای شارژی اجرا کرد.
کوروش دستپاک، مدیر استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش در جریان بازدید میدانی از فروشگاههای عرضهکننده باتریهای موتور شارژی، با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق مصرفکنندگان گفت: در روزهای اخیر از طریق رسانهها، فضای مجازی و چند شکایت مردمی، دغدغههایی درباره کیفیت باتریهای موتورهای شارژی مطرح شد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم با بازنگری روندها و تقویت نظارتها، اطمینان بیشتری برای مصرفکنندگان و کیشوندان فراهم کنیم.
وی با اشاره به اجرای مرحله نخست این طرح تصریح کرد: بر اساس هماهنگی انجام شده و اخذ دستور از دادستان جزیره کیش، تمامی واردکنندگان قطعات موتورهای شارژی، بهویژه باتریهای این وسایل موظف شدند تعهد رسمی و محضری مبنی بر اینکه محصولات وارداتی آنها دارای کیفیت بالا بوده ارائه دهند و در صورت بروز ایراد، مصرفکنندگان تا ۹ ماه پس از خرید، بتوانند نسبت به استرداد وجه یا تعویض باتری با محصول دارای استاندارد اقدام کنند.
دستپاک در ادامه افزود:در مرحله دوم، مصرفکنندگان نیز لازم است هنگام استفاده از باتریها، استانداردهای فنی و دستورالعملهای ایمنی را رعایت کنند، چراکه نحوه استفاده صحیح، تأثیر مستقیم بر عمر مفید باتری دارد. البته در صورتی که باتری در مدت کوتاه تری مانند یک تا سه ماه پس از خرید و استفاده دچار مشکل شود، مدیریت استاندارد کیش آمادگی دارد موضوع را بررسی و پیگیری کند.
مدیر استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش با تأکید بر وظیفه عرضهکنندگان خاطرنشان کرد: فروشندگان موظفاند خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر را برای باتریهای عرضهشده ارائه دهند تا در صورت بروز نقص یا خرابی، امکان تعویض کالا یا بازگشت وجه پرداختی برای مشتریان فراهم باشد. مدیریت استاندارد نیز تمامی گزارشهای مردمی را در کمتر از ۲۴ ساعت مورد بررسی و اقدام قرار میدهد.
دستپاک در پایان گفت: این موضوع از اولویتهای نظارتی مدیریت استاندارد کیش است. به همین منظور به همراه همکاران از مراکز عرضه باتری بازدید کردیم تا با نظارت مستقیم، از رعایت استانداردها اطمینان حاصل شود. هدف ما در سازمان منطقه آزاد کیش حفظ حقوق مصرفکنندگان و تقویت اعتماد کیشوندان است.
به گفته وی، این طرح تا زمان تثبیت کیفیت و اطمینان از رضایت کامل مصرفکنندگان ادامه خواهد داشت.