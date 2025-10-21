خبرگزاری کار ایران
انتصاب سرپرست جدید معاونت اقتصادی و فنی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش

انتصاب سرپرست جدید معاونت اقتصادی و فنی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش
کد خبر : 1705589
با حکم مهندس عزت اله محمدی، رئیس هیات مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، محمد حسین آقایی به‌عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و فنی این شرکت منصوب شد.

️به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در جلسه تودیع معاون اقتصادی و فنی شرکت و معارفه سرپرست جدید این معاونت، مهندس محمدی با اشاره به اهمیت نقش این معاونت در پیشبرد اهداف کلان شرکت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی متخصص و برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای بهره‌وری، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های فنی شرکت تأکید کرد.
️در پایان از زحمات ارزشمند مهندس اکبر ایلون کشکولی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و قدردانی به‌عمل آمد.

 

