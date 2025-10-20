️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این دیدار مهندس محمدی با اشاره به جایگاه برجسته مهندسان مراقبت پرواز گفت: مراقبان پرواز، چشم بینای آسمان و ضامن ایمنی سفرهای هوایی هستند؛ آنان با دقت، آرامش و تعهد بالا، امنیت صدها پرواز را در شبانه‌روز تضمین می‌کنند و نقشی حیاتی در چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور بر عهده دارند.

وی ضمن تجلیل از همکاری نزدیک میان مراقبان پرواز و خلبانان افزود: تعامل سازنده میان برج مراقبت و خلبانان، مهم‌ترین عامل کاهش خطا و افزایش ایمنی پروازهاست. این هماهنگی نمونه‌ای از کار تیمی حرفه‌ای است که باید در همه بخش‌های صنعت هوایی تقویت شود.

️مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش همچنین بر لزوم ارتقای دانش فنی و استفاده از فناوری‌های نوین ناوبری تأکید کرد و گفت: صنعت هوانوردی در آستانه تحولی فناورانه است و ما باید با آموزش مستمر و تجهیز زیرساخت‌ها، شرایطی فراهم کنیم تا نیروهای متخصص با اعتماد به نفس و تسلط فنی، در مسیر پیشرفت گام بردارند.

️در پایان مراسم، با اهدای لوح سپاس از مهندسان مراقبت پرواز به پاس خدمات ارزشمندشان در حفظ ایمنی و نظم پروازها تقدیر شد.

