تقدیر از مهندسان مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی کیش به مناسبت روز جهانی کنترلر ترافیک هوایی

تقدیر از مهندسان مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی کیش به مناسبت روز جهانی کنترلر ترافیک هوایی
️به مناسبت روز جهانی مراقبت پرواز (۲۰ اکتبر)، مهندس عزت‌اله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با جمعی از مهندسان و کارشناسان مراقبت پرواز فرودگاه بین‌المللی کیش دیدار کرد.این دیدار با حضور مدیرکل و معاونان فرودگاه بین‌المللی کیش و همچنین تعدادی از خلبانان شرکت هواپیمایی کیش‌ایر و با هدف قدردانی از تلاش‌های ارزشمند متخصصان حوزه هوانوردی در حفظ ایمنی، نظم و هماهنگی پروازها برگزار شد.

️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این دیدار مهندس محمدی با اشاره به جایگاه برجسته مهندسان مراقبت پرواز گفت: مراقبان پرواز، چشم بینای آسمان و ضامن ایمنی سفرهای هوایی هستند؛ آنان با دقت، آرامش و تعهد بالا، امنیت صدها پرواز را در شبانه‌روز تضمین می‌کنند و نقشی حیاتی در چرخه حمل‌ونقل هوایی کشور بر عهده دارند.

وی ضمن تجلیل از همکاری نزدیک میان مراقبان پرواز و خلبانان افزود: تعامل سازنده میان برج مراقبت و خلبانان، مهم‌ترین عامل کاهش خطا و افزایش ایمنی پروازهاست. این هماهنگی نمونه‌ای از کار تیمی حرفه‌ای است که باید در همه بخش‌های صنعت هوایی تقویت شود.
️مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش همچنین بر لزوم ارتقای دانش فنی و استفاده از فناوری‌های نوین ناوبری تأکید کرد و گفت: صنعت هوانوردی در آستانه تحولی فناورانه است و ما باید با آموزش مستمر و تجهیز زیرساخت‌ها، شرایطی فراهم کنیم تا نیروهای متخصص با اعتماد به نفس و تسلط فنی، در مسیر پیشرفت گام بردارند.
️در پایان مراسم، با اهدای لوح سپاس از مهندسان مراقبت پرواز به پاس خدمات ارزشمندشان در حفظ ایمنی و نظم پروازها تقدیر شد.

 

