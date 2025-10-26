خبرگزاری کار ایران
حفظ حاصل خیزی خاک می‌تواند تا ۴۰ درصد بهره‌وری نخیلات را افزایش دهد

میانه کاری در نخسلتان‌های آبادان و خرمشهر حاصل خیزی خاک و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهره وری نخل‌ها را به دنبال دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ با پایان برداشت خرما فصلی نو از کار تلاش و امید در آبادان و خرمشهر آغاز شده و انواع سبزی و صیفی زیر سایه‌ سبز نخل‌ها کشت می شوند و قد می‌کشند.

تقویت و تهویه خاک حفظ رطوبت آن و جلوگیری از رشد آفات در زمین از جمله مزایای میانه کاری بین نخل‌ها به شمار می‌رود.

کشاورزان آبادانی همچنین با استفاده از شبکه آبیاری قطره‌ای و کم فشار مانع از هدر رفت آب می‌شوند.

سبزی‌های تازه و معطر خوزستان نه تنها در بازار‌های محلی بلکه در استان‌های همجوار خریداران زیادی دارد.

به گفته‌ی کارشناسان اجرای درست عملیات میانه کاری همراه با میان کشت سبزیجات ضمن حفظ حاصل خیزی خاک می‌تواند تا ۳۰ تا ۴۰ درصد بهره وری نخیلات را افزایش دهد.

به گفته حسن دشتی مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر امسال ۴۵۰ هکتار در نخسلتان‌های خرمشهر زیر کشت میانه کاری می‌رود که پیش بینی می‌شود هفت هزار محصول شامل سبزی، صیفی و یونجه تولید شود.

