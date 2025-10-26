پیروزی امید بخش صنعت نفت در هفته دهم لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هفته دهم لیگ دست اول فوتبال جام آزادگان با دیدار تیم‌های صنعت نفت و مس شهر بابک در ورزشگاه تختی آبادان پیگیری شد.

در این دیدار شاگردان سید سیروس پورموسوی موفق شدند میهمان خود را با شکست بدرقه کنند.تک گل نفتی‌ها را در این دیدار “محسن سیفی” در دقیقه ۵۷ وارد دروازه حریف کرد.این دومین پیروزی پورموسوی با نفت آبادان در دومین بازی خانگی با هدایت اوست.نفت آبادان با این برد ۱۲ امتیازی شد، اما در مکان نهم جدول باقی ماند.در هفته یازدهم،نفتی‌ها در جم به مصاف پارس جنوبی می‌روند.

