بزرگترین شهربازی سرپوشیده شمال غرب کشور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تفریحی در منطقه آزاد ارس، بزرگترین شهربازی سرپوشیده شمال غرب کشور با نام کافه بازی لنگر با سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و در فضایی به وسعت ۱۶۵۰ متر مربع در مجتمع تجاری تفریحی لاچین سنتر این منطقه افتتاح شد تا طیف گسترده‌ای از امکانات تفریحی و سرگرمی را برای همه سنین فراهم نماید.

این پروژه عظیم تفریحی با بهره‌مندی از آخرین تجهیزات و تکنولوژی‌های روز دنیا میزبان گسترده‌ای از بازی‌ها و سرگرمی‌ها از جمله انواع بازی‌های فیزیکی و مهارتی از قبیل شافل برد، ساکر استار، میزهای بیلیارد، فوتبال دستی، ایرهاکی، دستگاه‌های بسکتبال، فایربال و دستگاه رالی است.

در بخش بازی‌های کودک و نوجوان نیز بازی هایی همچون فوتبال باب اسفنجی، صید توپ، تاب، ماشین، موتور، تفنگ و قطار فضایی اختصاصی و امن برای این رده سنی فراهم نموده است.

این شهربازی سرپوشیده علاقه‌مندان به بازی‌های دیجیتال و مدرن را نیز نادیده نگرفته است. بخشی از مجموعه به انواع کنسول‌های بازی (پی‌اس) و تجهیزات پیشرفته واقعیت مجازی (VR) اختصاص یافته که امکان تجربه‌ای هیجان‌انگیز و فراگیر را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند.

کافه بازی لنگر صرفاً به بخش بازی محدود نبوده و امکانات رفاهی کاملی از قبیل سالن بولینگ، اتاق‌های بازی مجهز، اتاق‌های کارائوکه، اتاق مافیا، اتاق‌های فرار و خانه کودک را نیز ارائه می‌دهد.

علاوه بر این وجود تالار مراسمات، کافی‌شاپ، بوفه، رستوران و فست‌فود امکان بهره‌مندی بازدیدکنندگان از خدمات تکمیلی و گذراندن اوقاتی طولانی را در این مجموعه فراهم کرده است.

