بزرگترین شهربازی سرپوشیده شمال غرب کشور در منطقه آزاد ارس افتتاح شد
بزرگترین شهربازی سرپوشیده شمال غرب کشور با نام کافه بازی لنگر در مجتمع تجاری تفریحی لاچین سنتر منطقه آزاد ارس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تفریحی در منطقه آزاد ارس، بزرگترین شهربازی سرپوشیده شمال غرب کشور با نام کافه بازی لنگر با سرمایهگذاری ۶۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و در فضایی به وسعت ۱۶۵۰ متر مربع در مجتمع تجاری تفریحی لاچین سنتر این منطقه افتتاح شد تا طیف گستردهای از امکانات تفریحی و سرگرمی را برای همه سنین فراهم نماید.
این پروژه عظیم تفریحی با بهرهمندی از آخرین تجهیزات و تکنولوژیهای روز دنیا میزبان گستردهای از بازیها و سرگرمیها از جمله انواع بازیهای فیزیکی و مهارتی از قبیل شافل برد، ساکر استار، میزهای بیلیارد، فوتبال دستی، ایرهاکی، دستگاههای بسکتبال، فایربال و دستگاه رالی است.
در بخش بازیهای کودک و نوجوان نیز بازی هایی همچون فوتبال باب اسفنجی، صید توپ، تاب، ماشین، موتور، تفنگ و قطار فضایی اختصاصی و امن برای این رده سنی فراهم نموده است.
این شهربازی سرپوشیده علاقهمندان به بازیهای دیجیتال و مدرن را نیز نادیده نگرفته است. بخشی از مجموعه به انواع کنسولهای بازی (پیاس) و تجهیزات پیشرفته واقعیت مجازی (VR) اختصاص یافته که امکان تجربهای هیجانانگیز و فراگیر را برای بازدیدکنندگان فراهم میکند.
کافه بازی لنگر صرفاً به بخش بازی محدود نبوده و امکانات رفاهی کاملی از قبیل سالن بولینگ، اتاقهای بازی مجهز، اتاقهای کارائوکه، اتاق مافیا، اتاقهای فرار و خانه کودک را نیز ارائه میدهد.
علاوه بر این وجود تالار مراسمات، کافیشاپ، بوفه، رستوران و فستفود امکان بهرهمندی بازدیدکنندگان از خدمات تکمیلی و گذراندن اوقاتی طولانی را در این مجموعه فراهم کرده است.