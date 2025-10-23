خبرگزاری کار ایران
اعلام ضوابط واردات خودروی سواری توسط اشخاص حقیقی وحقوقی به جزیره کیش

مدیر توسعه تجارت و امور گمرکی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: با اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت، فرایند واردات خودرو در جزیره کیش با حذف ثبت آماری، سقف ارزش و انحصار وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهدی ذوقی، با اشاره به مصوبه اخیر هئیت دولت گفت: با اجرای این مصوبه تمامی شهروندان و فعالان اقتصادی می‌توانند بدون محدودیت ارزش، بدون ثبت آماری و بدون انحصار نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. این اقدام نقطه عطفی در سیاست‌های وارداتی منطقه آزاد کیش محسوب می‌شود.

وی افزود: مطابق ضوابط اعلام‌شده، واردات خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی با رعایت الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی، ارائه گواهی اسقاط و تعهد خدمات پس از فروش امکان‌پذیر است. همچنین واردات خودروهای ساخت کشورهای ممنوعه از جمله ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی مجاز نخواهد بود.

ذوقی تأکید کرد: هدف از اجرای این مصوبه، ایجاد شفافیت، رفع انحصار و تسهیل دسترسی ساکنان و فعالان اقتصادی به خدمات واردات خودرو است. این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در منطقه آزاد کیش باشد.

 

