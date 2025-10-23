خبرگزاری کار ایران
درخشش فرشته اقتداری و علیرضا شاملی در پایان مسابقات جایزه بزرگ اسکواش «کیش کاپ»

درخشش فرشته اقتداری و علیرضا شاملی در پایان مسابقات جایزه بزرگ اسکواش «کیش کاپ»
فرشته اقتداری و علیرضا شاملی دو اسکواش باز جزیره کیش، عناوین قهرمانی ونایب قهرمانی مسابقات جایزه بزرگ اسکواش «کیش کاپ» را از آن خود کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات جایزه بزرگ حرفه‌ای اسکواش (کیش کاپ) پس از چهار روز رقابت فشرده از ۲۷ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش به کار خود پایان داد.

در بخش آقایان، سپهر اعتمادپور با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر علیرضا شاملی در دیدار پایانی، عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد. علیرضا شاملی در جایگاه نایب‌قهرمان ایستاد و پویا شفیعی‌فر و نوید ملک‌ثابت به‌صورت مشترک عنوان مقام سوم را کسب کردند.

در بخش بانوان، فرشته اقتداری در مسابقه نهایی مقابل نازنین تقی‌نژاد با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. این عنوان، چهاردهمین قهرمانی اقتداری در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش محسوب می‌شود. او با کسب ۳۰ امتیاز بین‌المللی در این رقابت‌ها، از رتبه ۲۲۰ به جایگاه زیر ۲۰۰ جهانی صعود کرد.

در بخش فنی، علی کتابفروش به‌عنوان ناظر فدراسیون، سعید کتابفروش به‌عنوان سرپرست فنی آقایان و محسن غلام‌نژاد در جایگاه ناظر تیم ملی در برگزاری این رقابت‌ها حضور داشتند. همچنین مهدی مختاری به‌عنوان سرداور و داوران محمدسجاد ذوالفقاری، رامین مجیدی، محمدحسین دیهیمی و مسعود شیری مسئولیت قضاوت مسابقات آقایان را بر عهده داشتند.

در بخش بانوان نیز، بهاره کاراگاه سرپرست فنی مسابقات، الهه مولادوست سرداور، و الهام رمضانی به‌عنوان ناظر فدراسیون حضور داشتند.

داوران این بخش شامل غزاله قدومی‌زاده، مرجان کریمی، ملیحه موحدزاده، ندا سروش و مبینا لطفینیا بودند که مسئولیت قضاوت دیدارهای بانوان را برعهده داشتند.

مسابقات جایزه بزرگ اسکواش کیش با مجموع جوایز ۲۵۰۰ دلاری در بخش آقایان و ۱۶۰۰ دلاری در بخش بانوان، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم فدراسیون اسکواش کشور به‌شمار می‌رود و حضور برترین ورزشکاران ایران در آن، سطح بالای فنی و حرفه‌ای رقابت‌ها را به نمایش گذاشت.

 

انتهای پیام/
