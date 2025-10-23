به مناسبت روز کیش برگزار می شود؛
جشنواره ملی «کیش فریم» با جایزه یک میلیاردی
نخستین جشنواره ملی خلاقیت و تولید محتوا با عنوان «کیش فریم» با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری جزیره کیش به مناسبت روز کیش برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین جشنواره ملی خلاقیت و تولید محتوا با عنوان «کیش فریم» با محوریت معرفی جاذبههای گردشگری، فرهنگی و اجتماعی جزیره مرجانی کیش برگزار میشود. این رویداد با هدف ترویج خلاقیت و ارتقای محتوای دیجیتال در حوزه گردشگری طراحی شده است.
محورهای موضوعی جشنواره شامل طبیعت، دریا، فرهنگ بومی، زندگی روزمره و جلوههای ویژه جزیره مرجانی است. شرکت در این جشنواره برای عموم علاقهمندان آزاد است و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب محتوای دیجیتال تولید و ارسال کنند.
جایزه ویژه جشنواره مبلغ یک میلیارد تومان برای اثر برگزیده تعیین شده است و اسامی برندگان در تاریخ ۲۰ آبان ماه اعلام خواهد شد.
علاقهمندان برای شرکت در این جشنواره باید آثار خود را در شبکه اجتماعی اینستاگرام با هشتگهای "#کیش_فریم " و " kish_frame#" منتشر کنند. صفحه شخصی شرکتکنندگان باید در حالت عمومی قرار گیرد.
همچنین ارسال آثار به نشانی ایمیل Kishframe2025@gmail.com و تگ کردن صفحه رسمی Kish.ir@ الزامی است.
جشنواره «کیش فریم» با هدف تقویت تولید محتوای خلاق و معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی جزیره مرجانی کیش برگزار میشود.