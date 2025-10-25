خبرگزاری کار ایران
آزمون تئوری مربیگری درجه ۳ بدنسازی در منطقه آزاد اروند برگزار شد

آزمون تئوری مربیگری درجه ۳ بدنسازی در منطقه آزاد اروند برگزار شد
آزمون تئوری دوره مربیگری تخصصی درجه ۳ بدنسازی و پرورش اندام روز جمعه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۱۰ صبح در سالن شهید سعید سیاح طاهری منطقه آزاد اروند برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، این آزمون با حضور ۹۶ نفر از داوطلبان از شهرهای آبادان و خرمشهر و با نظارت جناب آقای عبدالله فتوحی، نماینده و ناظر اعزامی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، و با همکاری هیأت بدنسازی و پرورش اندام منطقه آزاد اروند برگزار گردید.

دوره مربیگری تخصصی درجه ۳ که پیش‌تر مرحله عملی آن با موفقیت به پایان رسیده بود، از برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای هیأت بدنسازی منطقه محسوب می‌شود و با هدف استانداردسازی آموزش‌ها، ارتقای دانش فنی مربیان بومی و تقویت ظرفیت‌های حرفه‌ای ورزش بدنسازی در منطقه آزاد اروند برگزار شد.

مسئولان برگزاری این دوره ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان منطقه آزاد اروند، بر نقش آموزش‌های هدفمند در توانمندسازی نیروی انسانی ورزشی، ارتقای کیفیت تمرینات باشگاه‌ها و توسعه ورزش‌های تخصصی در جنوب غرب کشور تأکید کردند.

برگزاری این آزمون در چارچوب سیاست‌های سازمان منطقه آزاد اروند برای توسعه ورزش و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه، گامی مؤثر در مسیر حمایت از استعدادهای بومی و ایجاد بستر رشد پایدار ورزش در منطقه ارزیابی می‌شود.

 

