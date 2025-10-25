مردم محور اصلی توسعه در منطقه آزاد اروند هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، نشست مشترک مدیران عامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعیت بین‌المللی امام رضایی‌ها با هدف بررسی زمینه‌های همکاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه برگزار شد.

در این نشست، دو طرف بر هم‌افزایی ظرفیت‌های دولتی و مردمی برای رفع محرومیت و تقویت زیرساخت‌های محلی تأکید کردند.

مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با اشاره به نقش مردم در توسعه پایدار گفت:«هر جا مردم در خط مقدم توسعه قرار گرفته‌اند، نتایج ماندگار بوده است. باور ما این است که اگر نواحی پیرامونی و پسکرانه‌ای رشد کنند، مراکز اقتصادی مانند شلمچه نیز به‌طور طبیعی رونق خواهند گرفت.»

او با قدردانی از فعالیت‌های جمعیت امام رضایی‌ها در یادمان شهدای شلمچه و آبادانی روستاهای مسیر، افزود:«ما با جهت‌گیری این جمعیت موافقیم، اما معتقدیم باید بُعد تجاری در کنار بُعد مذهبی در طرح توسعه شلمچه تقویت شود.»

خانزادی مرز شلمچه را یکی از نقاط استراتژیک کشور دانست و گفت:«شلمچه مرزی است که دو ویژگی پدافندی ـ امنیتی و اقتصادی را همزمان دارد؛ ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه ملی.»

او مدیریت چندگانه در شلمچه را از موانع توسعه عنوان کرد و از توافق با استانداری خوزستان برای حل این موضوع از مسیر قانونی خبر داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از طرح ایجاد خط تولید در منازل روستایی به‌عنوان الگویی جهانی برای کاهش محرومیت یاد کرد و خواستار همکاری جمعیت امام رضایی‌ها در اجرای آن شد.

خانزادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:«با وجود اقدامات گسترده دولت در حوزه‌های مختلف، نمی‌توان برخی کوتاهی‌ها را نادیده گرفت. انباشت نخاله‌ها و وضعیت نامناسب فضای سبز مانعی در مسیر توسعه است و برای رفع آن باید از توان نهادهای مردمی استفاده شود.»

در ادامه، حسین یکتا، مدیرعامل جمعیت بین‌المللی امام رضایی‌ها، با تأکید بر لزوم توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد:«جمعیت امام رضایی‌ها برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای بهبود وضعیت آموزش، سلامت و معیشت مردم منطقه در دست اجرا دارد.»

یکتا از تدوین طرح جامع ساماندهی زیارتگاه شلمچه خبر داد و آن را گامی در جهت تبدیل این منطقه به «مهد تربیت فرهنگی و کانون حضور کاروان‌های راهیان نور» دانست.

او همچنین افزود:«ما به دنبال استفاده از ظرفیت‌های علمی و آموزشی منطقه برای اشتغال‌زایی جوانان هستیم و طراحی گروه‌های آموزشی و مهارتی را در دستور کار داریم.»

جمعیت بین‌المللی امام رضایی‌ها یک سازمان مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است که در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، آموزش و بهداشت فعالیت می‌کند. طرح «پلاک یک ایران» از برنامه‌های شاخص این جمعیت است که با هدف توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود.