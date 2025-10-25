خبرگزاری کار ایران
همزمان با روز جهانی غذا؛

نخستین کارگاه آموزشی تغذیه سالم در ارس برگزار شد

کد خبر : 1704522
همزمان با فرارسیدن روز جهانی غذا نخستین کارگاه آموزشی تخصصی با محوریت معرفی خوراکی‌ها و غذاهای سالم به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و با مشارکت مدیریت‌های ژئوپارک و غذا و داروی این سازمان برای پرسنل منطقه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در اقدامی پیشگامانه و در راستای ارتقای سطح سلامت و آگاهی کارکنان نخستین کارگاه آموزش تغذیه با محوریت غذاهای سالم همزمان با ۱۶ اکتبر مصادف با روز جهانی غذا، در منطقه آزاد ارس برگزار شد. 

در این رویداد آموزشی که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیریت‌های ژئوپارک و غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ارس ترتیب یافته بود بر نقش تغذیه صحیح در سلامت فردی و اجتماعی تأکید شد.

در این کارگاه دکتر جوادی رییس مرکز تحقیقات بیمه سلامت استان به عنوان سخنران اصلی به تشریح اصول علمی تغذیه سالم پرداخت. وی در این نشست به معرفی جامع انواع غذاها و خوراکی‌های سالم، ارزش غذایی آن‌ها و تأثیرات مستقیم این مواد بر پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر پرداخت و بر ضرورت تغییر نگرش در سبک زندگی و الگوی مصرف غذایی تأکید نمود.

میثم نجف‌زاده سرپرست مدیریت ژئوپارک جهانی ارس نیز با اشاره به جایگاه راهبردی مقوله گاسترونومی (خوراک‌شناسی) در توسعه ژئوپارک‌ها، این حوزه را به عنوان یکی از جاذبه‌های مهم و مؤثر در جذب گردشگران معرفی کرد. وی توجه به غذاهای بومی و سالم را نه تنها عاملی برای ارتقای سلامت، بلکه گامی بلند در راستای توانمندسازی جوامع محلی، معرفی فرهنگ اصیل منطقه و خلق تجربه‌ای منحصربه‌فرد برای گردشگران داخلی و خارجی دانست.

در حاشیه این کارگاه آموزشی با همکاری مدیریت غذا و دارو و اداره بهداشت شهرستان جلفا، خدمات سلامت‌محور ارزشمندی از قبیل اندازه‌گیری قند خون و فشار خون به صورت رایگان برای تمامی شرکت‌کنندگان انجام شد.

 

