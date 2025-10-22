امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد اروند و انجمن خرمای خوزستان
در حاشیه دومین جشنواره ملی خرما، تفاهمنامهای میان سازمان منطقه آزاد اروند و انجمن خرمای خوزستان بهمنظور تقویت همکاریهای مشترک در حوزه تجارت، صادرات و توسعه صنایع مرتبط با خرما به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ بر اساس این تفاهمنامه، مقرر شد تمامی درخواستها و نیازهای صنعت خرما در زمینههای تجاری، صادراتی و زیرساختی با همکاری دو طرف پیگیری و اجرایی شود.
رئیس سازمان منطقه آزاد اروند در این مراسم با تأکید بر ضرورت رویکرد علمی در حل چالشهای بخش کشاورزی و خرما گفت: در خصوص مسئله شوری آب، بارها سخن گفته شده اما اقدام مؤثری انجام نشده است. از آنجا که اتاق بازرگانی ایران در حوزه پژوهش ظرفیت بالایی دارد، آمادگی خود را برای فراهمسازی تمامی امکانات لازم جهت شکلگیری مرکز پژوهشی در این منطقه اعلام کردهایم.
وی افزود: حل مسائل تنها با طرح گفتار ممکن نیست. به همین منظور با چند دانشگاه مذاکره و به تفاهم رسیدهایم تا اقدامات علمی و پژوهشی لازم از طریق همکاریهای دانشگاهی انجام گیرد.
او در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات خرما اظهار کرد: از اتاق ایران درخواست داریم سرمایهگذاران را به استان حاصلخیز خوزستان سوق دهند. ما نیز متعهد هستیم تمامی فرآیندها و مجوزهای لازم را برای تسهیل سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی فراهم کنیم.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای توسعه زنجیره ارزش خرما، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم صادراتی این محصول استراتژیک در منطقه آزاد اروند و استان خوزستان به شمار میرود.