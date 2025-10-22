رئیس اتاق بازرگانی ایران:
نخل و نخلستان، میراث اقتصادی و هویتی آبادان و خرمشهر است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی شهرهای آبادان و خرمشهر، تأکید کرد: با وجود ظرفیتهای عظیم نخلستانهای کشور، بهویژه در خوزستان، هنوز در بهرهوری و توسعه علمی صنعت خرما جای رشد بسیاری وجود دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، حسین حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران، گفت: آبادان و خرمشهر نه تنها بهواسطه نخلستانهای فراوان دارای شباهت هستند، بلکه هر دو شهر، نماد ایثار و مقاومت در تاریخ ایران زمیناند. موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی این دو شهر، آنها را به دروازه جنوب کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به نتایج مطالعات اتاق بازرگانی ایران افزود: با وجود تلاش نخلداران و ظرفیت بالای نخلستانهای کشور، هنوز در زمینه ارتقای بهرهوری و بهکارگیری روشهای علمی در این صنعت عظیم، عقبماندگیهایی وجود دارد. تنش آبی ناشی از کمآبی و شوری آب یکی از بزرگترین چالشهای امروز نخلستانها، بهویژه در خوزستان است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با ابراز نگرانی از تأثیر شوری آب بر نخلهای جنوب کشور گفت: شوری آب از دلایل اصلی نابودی میلیونها نخل در آبادان و خرمشهر بوده است. این موضوع نهتنها آثار اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته بلکه تبعات اجتماعی از جمله کاهش اشتغال پایدار و مهاجرت روستاییان را نیز بهدنبال داشته است.
حسنزاده با تأکید بر ضرورت نگاه علمی در حفظ نخلستانها خاطرنشان کرد: افزایش بهرهوری و ارتقای کمی و کیفی تولید خرما نیازمند رویکردی کارشناسی و علمی است. بخش خصوصی نیز باید در مسیر توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوریهای نوین در نخلستانها گام بردارد.
وی همچنین خواستار حمایت بیشتر دستگاههای اقتصادی کشور شد و گفت: از سازمان توسعه تجارت ایران انتظار داریم در سیاستگذاریهای مرتبط با خرما، مشوقهای صادراتی ویژهای برای صادرکنندگان این محصول در نظر گیرد. همچنین اعطای تسهیلات کمبهره از سوی نظام بانکی برای نوسازی تجهیزات برداشت، بستهبندی و توسعه صنایع فرآوری خرما میتواند به جهش در این صنعت منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی و استانداردسازی در زنجیره ارزش خرما گفت: توسعه صنعت خرما نیازمند همدلی فعالان این حوزه و ارتقای استانداردهای تولید و صادرات است تا این محصول استراتژیک جایگاه شایسته خود را در اقتصاد غیرنفتی کشور بازیابد.