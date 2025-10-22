تأکید معاون فرهنگی منطقه آزاد اروند بر نقش استراتژیک خرما و آبزیان در توسعه صادرات غیرنفتی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور در اولین روز از همایش ملی صادرات اظهار کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر ریشه‌ای عمیق در تاریخ صنعت و تجارت ایران دارند؛ پالایشگاه آبادان و بندر خرمشهر با بیش از یک قرن سابقه، دو قطب بزرگ اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

وی افزود: با وجود همه بی‌مهری‌ها، بندر خرمشهر همچنان به‌عنوان دومین بندر کانتینری کشور و شاهرگ حیاتی اقتصاد ملی فعال است.

سالم‌پور با تأکید بر نقش تسهیل‌گر مناطق آزاد در حوزه تولید و صادرات گفت: مناطق آزاد با قوانین حمایتی خود می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار صادرات باشند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند در ادامه خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های خوزستان در تولید خرما و آبزیان شد و گفت: استان خوزستان نزدیک به ۲۱ درصد خرمای کشور را تولید می‌کند و در حوزه آبزیان نیز توانمندی‌های قابل‌توجهی دارد. بخش مهمی از زنجیره غذایی و صادرات غیرنفتی کشور از طریق منطقه آزاد اروند تأمین می‌شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی اروند افزود: همجواری با عراق، برخورداری از بنادر فعال و زیرساخت حمل‌ونقل ترکیبی، فرصت ارزشمندی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این منطقه فراهم کرده است.

سالم‌پور در پایان گفت: جشن روز ملی خرما برای ما تنها بزرگداشت یک محصول نیست؛ خرما و نخل بخشی از هویت مردم این منطقه‌اند. این محصول علاوه بر ارزش اقتصادی، نماد فرهنگ و تاریخ اروند است.