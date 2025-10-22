به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، با تصریح بر اینکه منطقه آزاد انزلی با بهره مندی از تمام مودهای حمل و نقلی و معافیت های قانونی، مهم‌ترین بستر برای توسعه همکاری های میان منطقه ای است اظهار داشت: وجود دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی، فرودگاه بین‌المللی رشت و اتصال به خطوط ریلی سراسری ایران که زمینه وصل شدن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به حاشیه دریای کاسپین و اوراسیا را فرآهم نموده، در کنار مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذاران خارجی؛ بستر و فرصت مناسبی برای ایفای نقش هاب و مرکز مراودات کشورهای ذی نفع از سوی منطقه آزاد انزلی را فراهم نموده است.

طاعتی مقدم با اشاره به حجم بالای ترافیک جاده‌ای مسیر امام زاده هاشم به انزلی، از موافقت وزارت راه برای اجرای طرح آزاد راه جدید برای تسهیل و تسریع حمل و نقل جاده ای به بنادر منطقه آزاد انزلی خبر داد و افزود: برخلاف سایر بنادر دریای کاسپین،‌ظرف هفت ماه گذشته، عملکرد بندر کاسپین با رشد ۴۶ درصدی همراه بوده و صادرات منطقه آزاد انزلی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ درصد افزایش یافته، موضوعی که بیانگر جذاب و سودآور بودن مسیر این منطقه برای فعالین اقتصادی است.

وی با ارائه تحلیلی از فرصت‌های جدیدی که از قبل توسعه محدوده و الحاق اراضی جدید به منطقه متبوع خود، اتصال به خطوط ریلی، گفت: فعال سازی حمل و نقل ترکیبی ریلی- دریایی میان کشورهای منطقه در کنار توسعه فعالیت‌های فرودگاه بین المللی رشت، را می توان از دیگر دستاوردهای خوب ماه های اخیر اعلام کرد.

طاعتی مقدم با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی دارای دو شهرک صنعتی فعال در پسکرانه و نزدیکی مجتمع بندری کاسپین است، درخصوص سومین شهرک صنعتی منطقه متبوع خود که اوایل سال آینده فرآیند واگذاری اراضی آن آغاز می شود صحبت کرد و افزود، این پهنه صنعتی ۵۰ هکتاری با اولویت تولید محصولات صادرات محور و شرکت های دانش بنیان واگذار خواهد شد و مکان مناسبی برای سرمایه گذاری های مشترک میان فعالین اقتصادی اوراسیا محسوب می شود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به واقع شدن اراضی ایستگاه راه‌آهن رشت در محدوده منطقه آزاد انزلی و شهرک صنعتی سفید رود، تأکید کرد: پارک لجستیک منطقه آزاد انزلی مکان مناسبی برای مدیریت مراودات کشورهای اوراسیا، غرب و جنوب آسیا محسوب می شود.

گفتنی است در پنل تخصصی گمرک، حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک، علاوه بر مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیر مرکز امور بین‌الملل وزارت راه، معاون شرکت راه‌آهن، رایزن بازرگانی فدراسیون روسیه در ایران، رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران و مدیران تشکل های بخش خصوصی حمل و نقل حضور داشتند.

