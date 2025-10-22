به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست فعالان اقتصادی کشور به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران اتاق‌های بازرگانی و جمعی از مسئولان ملی و محلی، به‌مناسبت دومین همایش روز ملی خرما برگزار شد.

در این نشست، شرکت‌کنندگان بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی، اجرای طرح‌های پیشران ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و کشاورزی اروند تأکید کردند.

بازگشت منطقه آزاد اروند به ریل توسعه

سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: پس از سال‌ها، منطقه آزاد اروند در حال بازگشت به ریل واقعی خود است و توسعه در این منطقه شتاب گرفته است. امروز فرمانداران و مدیران استان هماهنگ شده‌اند و شرایط برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطقه فراهم است.

وی افزود: اروند یکی از بهترین مناطق کشور برای اجرای طرح‌های پیشران است. موقعیت ممتاز جغرافیایی، دسترسی هم‌زمان به مرزهای آبی و خاکی و لایروبی رودخانه اروند، این منطقه را به محور تجارت آبی کشور تبدیل خواهد کرد.

مولوی همچنین به ظرفیت‌های مغفول نخیلات و شیلات اشاره کرد و گفت: این بخش‌ها نیازمند توجه پژوهشی و مطالعاتی ویژه هستند تا بتوانند در رشد اقتصادی منطقه نقشی مؤثر ایفاء کنند.

تقدیر از بخش خصوصی و تأکید بر نقش آن در توسعه اروند

در ادامه، مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاریخ مقاومت مردم خرمشهر گفت: خرمشهر شهری است که با وجود همه سختی‌ها، همچنان بر امید و تلاش استوار مانده است. من به بخش خصوصی کشور افتخار می‌کنم؛ آن‌ها با وجود همه مشکلات در منطقه ماندند و چرخ اقتصاد را به حرکت درآوردند.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در نقش دولت در اقتصاد افزود: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید خریدار خدمت از این بخش شود. مجلس شورای اسلامی در کنار فعالان اقتصادی است و در مسیر تقویت واقعی بخش خصوصی گام برمی‌دارد.

مطورزاده از فعالان اقتصادی خواست کالاهای خود را از بنادر آبادان و خرمشهر ترخیص کنند و افزود: بازار عراق فرصتی بی‌نظیر برای رونق صادرات است و نباید از دست برود.

ضرورت بازسازی اقتصاد محلی و حمایت از تولیدکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، سیامک علی شاپور، رئیس اتاق بازرگانی آبادان با اشاره به شرایط اقتصادی پس از جنگ تحمیلی گفت: خرمشهر و آبادان به‌دلیل آسیب‌های جنگ از گردونه اقتصاد کشور خارج شدند و متأسفانه پس از جنگ نیز اراده‌ای جدی برای بازسازی اقتصادی آن‌ها وجود نداشت.

وی افزود: عمق رودخانه اروند کاهش یافته و این موضوع تجارت آبی را با چالش روبه‌رو کرده است. اتاق خرمشهر در دو سال گذشته با اجرای ۱۶ طرح کشاورزی تلاش کرده تا بخشی از رضایت مردم را جلب کند، اما همچنان نیازمند حمایت اتاق ایران و دستگاه‌های ملی هستیم.

علی‌شاپور خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد میگوی آبادان و بخش قابل توجهی از نخیلات به‌دلیل تنش آبی از بین رفته‌اند و برای احیای آن‌ها باید نگاه ملی و حمایتی وجود داشته باشد.

چهار محور کلیدی برای توسعه پایدار اروند

در ادامه، سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه گفت: بنیاد فعالیت ما بازرگانی است و بیش از هزار و پانصد کارت بازرگانی فعال در خرمشهر داریم. حدود ۱۱ درصد تولید آبزیان کشور نیز در این شهر انجام می‌شود.

وی افزود: اگر امروز برای توسعه خرمشهر و آبادان اقدام نکنیم، هویت تاریخی این شهرها در خطر است. همه نهادها باید در این مسیر مسئولانه عمل کنند.

موسوی با اشاره به نقش اتاق ایران در حمایت از توسعه اروند گفت: اتاق ایران می‌تواند در چهار محور اصلی به منطقه کمک کند؛ لایروبی اروند، مهارت‌آموزی، ایجاد درآمد پایدار و گسترش تجارت زمینی و آبی. همچنین توسعه صنایع تبدیلی در حوزه خرما و آبزی‌پروری باید در اولویت باشد.