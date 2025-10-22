به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، صمد حسن‌زاده در نشست فعالان اقتصادی که به‌مناسبت دومین همایش روز ملی خرما در خرمشهر برگزار شد، گفت: مهم‌ترین مسئله ما در اتاق بازرگانی، موضوع آموزش و مهارت است و با توسعه آموزش‌های کاربردی تلاش خواهیم کرد از روند مهاجرت نیروهای متخصص جلوگیری کنیم.

وی افزود: اتاق ایران با اجرای طرح سفیران مهارت در مراکز فنی و حرفه‌ای، نیروهای ماهر را به واحدهای تولیدی اعزام می‌کند تا آموزش‌های تخصصی را در محیط واقعی کار ارائه دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان خوزستان در حوزه‌های اقتصادی و انسانی اظهار داشت: ظرفیت خوزستان بسیار بیشتر از آن چیزی است که امروز می‌بینیم؛ علاوه بر منابع طبیعی، انسان‌های فرهیخته این استان نیز سرمایه ارزشمندی هستند که باید از آن‌ها به‌درستی بهره‌برداری شود.

حسن‌زاده در ادامه از آمادگی اتاق ایران برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و نمایشگاهی منطقه خبر داد و تأکید کرد: اتاق ایران همیشه در کنار فعالان اقتصادی است و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان‌ها را افتخار خود می‌داند.

در بخش دیگری از این نشست، پیام باقری نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به جایگاه خوزستان در اقتصاد کشور گفت: خوزستان علاوه بر نماد ایستادگی، نماد اقتصاد ایران است اما سهم واقعی خود را از توسعه نگرفته است.

وی تصریح کرد: برای تحقق رشد پایدار، باید به صادرات با ارزش افزوده و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه داشت.