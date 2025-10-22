بخش خصوصی موتور محرک توسعه اقتصادی در منطقه آزاد اروند است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در آستانه برگزاری دومین همایش روز ملی خرما، سازمان منطقه آزاد اروند میزبان جمعی از مسئولان ملی و استانی، فعالان اقتصادی و رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور بود.

در این نشست که با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نایب‌رئیس اتاق ایران، سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان و مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی آبادان و خرمشهر و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان و مسیرهای توسعه صادرات به‌ویژه در حوزه محصولات استراتژیک استان، مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار کرد:

بخش خصوصی می‌تواند عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی در منطقه آزاد اروند باشد. امروز همه مسئولان نظام به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در حق استان خوزستان کم‌لطفی شده و باید با اتکا به ظرفیت‌های بالفعل این منطقه، این عقب‌ماندگی جبران شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای اروند در صنایع تبدیلی گفت: منطقه آزاد اروند قابلیت‌های قابل توجهی برای شکل‌گیری و توسعه صنایع تبدیلی دارد و تجربه جهانی نشان داده است که رکن اصلی موفقیت اقتصادی در دنیا، بخش خصوصی توانمند و فعال است.

خانزادی با بیان اینکه ناترازی هویتی در دو سوی مرز ایران و عراق زنگ خطری برای منطقه است، افزود: در شرایط اقتصادی امروز، اگر به‌دنبال صیانت از منابع ملی هستیم، باید همه توان و حمایت‌ها را به سمت بخش خصوصی سوق دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از اختصاص کد اقتصادی به منطقه آزاد اروند به عنوان یک گام مهم یاد کرد و گفت: بعد از سال‌ها تلاش، این اتفاق به‌دست اتاق ایران و اتاق‌های آبادان و خرمشهر در حال تحقق است و می‌تواند تحولی در فضای تجارت منطقه ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ترانزیتی اروند، خاطرنشان کرد: فرصت بسیار مناسبی برای فعال‌سازی کریدور چین–بصره–شلمچه وجود دارد. این مسیر توجیه اقتصادی بالایی برای استان و کشور دارد و اتاق‌های بازرگانی باید به‌عنوان خط مقدم در این مسیر وارد عمل شوند.

خانزادی افزود: برای بازگشت تجارت منطقه آزاد اروند به جایگاه درخشان گذشته، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. خرما به عنوان کالایی استراتژیک می‌تواند محور یک تجارت بزرگ منطقه‌ای باشد و ما با تمام توان در کنار بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی خواهیم بود.

به گفته وی، صادرات از مرز شلمچه در سال گذشته حدود دو و دو دهم میلیارد دلار بوده است که با تکمیل مسیر ریلی اروند به بصره، این رقم قابلیت افزایش قابل‌توجهی دارد.

خانزادی در پایان با اشاره به رونق تجارت در بنادر دیلم و هندیجان گفت: بندر خرمشهر ظرفیت بسیار فراتری دارد و می‌تواند به قطب صادرات جنوب غرب کشور تبدیل شود.