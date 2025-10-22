به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست، ضمن بررسی مسائل و نیازهای حوزه آموزش در منطقه، برنامه‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی، تجهیز مدارس و بهبود فضای یادگیری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش،اظهار داشت:« هرچقدر برای ارتقای امکانات، به‌روزرسانی تجهیزات و بهینه‌سازی محیط آموزشی مدارس هزینه شود باز هم کم است، چرا که دانش‌آموزان آینده‌سازان این کشور هستند و تربیت صحیح و آموزش کارآمد آنان، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی است.»

وی افزود: «سازمان منطقه آزاد انزلی در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود، همواره در کنار نهاد آموزش و پرورش بوده و آماده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و منابع موجود، در توسعه فضاهای آموزشی، برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و پرورشی مشارکت کند.»

طاعتی‌مقدم با اشاره به جایگاه آموزش در تحقق توسعه پایدار گفت:« توسعه اقتصادی بدون توجه به آموزش و پرورش معنا ندارد. ما در منطقه آزاد انزلی تلاش می‌کنیم محیطی پویا برای رشد استعدادهای جوان فراهم آوریم تا نسل آینده بتواند با دانش، مهارت و تعهد، مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهد.»

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین شمس‌الدین امام جمعه شهرستان بندرانزلی نیز با بیان اینکه تعلیم و تربیت مهم‌ترین رسالت جامعه اسلامی است، گفت:« آموزش و پرورش نه تنها وظیفه‌ای سازمانی بلکه رسالتی دینی و ملی است. همه نهادها باید برای ارتقای کیفیت آموزش و تقویت بعد تربیتی دانش‌آموزان همکاری کنند تا نسلی مؤمن، آگاه و توانمند برای آینده کشور تربیت شود.»

محمد خُرَّم، مدیر دفتر امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش، ضمن تقدیر از همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی با وزارت آموزش و پرورش، این تعامل را الگویی موفق عنوان کرد و گفت:« مناطق آزاد کشور می‌توانند نقش بسیار مؤثری در حمایت از آموزش و پرورش ایفا کنند. هدف ما آن است که با هم‌افزایی میان این مناطق و نهادهای آموزشی، عدالت آموزشی محقق و دسترسی دانش‌آموزان به امکانات روز دنیا تسهیل شود.»

وی با اشاره به نقش شورای آموزش و پرورش در تصمیم‌سازی‌های کلان، افزود:« برگزاری چنین نشست‌هایی موجب همگرایی دستگاه‌های اجرایی و آموزشی می‌شود و مسیر اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در حوزه تعلیم و تربیت را هموار می‌کند.»

در ادامه، نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آموزشی استان و شهرستان بندرانزلی، از اهتمام سازمان منطقه آزاد انزلی در حمایت از آموزش و پرورش قدردانی نمود و گفت:« توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق در حال رشد، از جمله منطقه آزاد انزلی، به تحقق عدالت آموزشی کمک می‌کند و زمینه پرورش استعدادهای بومی و خلاق را فراهم می‌آورد.»

نریمان یوسفی رئیس آموزش و پرورش بندرانزلی نیز در این نشست با اشاره به نیازهای مدارس و اولویت‌های آموزشی، گزارشی از پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد و گفت:« با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی توانسته‌ایم بخشی از نیازهای فوری مدارس را تأمین نموده و امیدواریم این همکاری‌ها در قالب برنامه‌های مشترک استمرار یابد.»

در پایان، اعضای شورا با تبادل‌نظر درباره راهکارهای نوین در آموزش، بر اجرای برنامه‌های مهارت‌محور، توجه به بهداشت روان دانش‌آموزان، تجهیز فضاهای آموزشی، توسعه مدارس هوشمند و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تأکید کردند.

