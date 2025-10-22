صادرات ۱۷۴ میلیون دلاری از منطقه آزاد ارس طی شش ماهه اول سال/ تراز تجاری ارس ۸۳ میلیون دلار مثبت شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده با اعلام این خبر گفت: حجم صادرات منطقه آزاد ارس که شامل صادرات کالا و خدمات تولیدی منطقه به خارج از کشور است، در شش ماه اول سال به ۱۷۴ میلیون دلار رسید. این عملکرد موجب شده تا تراز تجاری منطقه در شش ماهه اول سال به مثبت ۸۳ میلیون دلار برسد.

وی افزود: علاوه بر صادرات مذکور، صادرات مجدد به میزان ۱۱ میلیون دلار و صادرات عبوری از مسیر منطقه ۱۱۵ میلیون دلار انجام شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در بخش دیگری به میزان واردات پرداخت و یادآور شد: مجموع واردات به منطقه آزاد ارس نیز که شامل تجهیزات و ماشین آلات، مواد اولیه، کالاهای مصرفی در منطقه، کالاهای مسافری و خودرو می شود، در این مدت ۹۱ میلیون دلار بوده است.

رئیس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس در پاسخ به وجود تفاوت در آمارهای منطقه آزاد ارس با گمرک ایران خاطرنشان کرد: دلیل تفاوت آمار اعلامی بین گمرک جلفا و گمرک منطقه آزاد ارس مربوط به واردات کالاهای تجاری به سرزمین اصلی می باشد که کالاهای تجاری به داخل منطقه ترخیص نمی گردند و صرفا تشریفات اظهار در گمرک جلفا انجام و سپس کالای ترخیص شده به سرزمین اصلی انتقال می یابد. بنابراین با عنایت به این موضوع واردات کالای تجاری جزو آمار واردات به داخل منطقه آزاد ارس محسوب نمی گردد.

مقدم‌زاده در ادامه با اشاره به عملکرد تولیدی واحدهای مستقر در منطقه گفت: ارزش کل تولیدات منطقه آزاد ارس اعم از تولیدات واحدهای صنعتی و معدنی و نیز محصولات واحدهای کشاورزی در شش ماهه اول سال معادل ۲۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی در پایان عمده اقلام صادراتی قطعی را برشمرد و اظهار داشت: محصولاتی از قبیل انواع خشکبار، قیرنفت، کیسه‌های پلاستیکی و پروپیلنی، شمش فولادی، محصولات گلخانه‌ای و غیره به کشورهای متعددی از جمله ترکیه، آذربایجان، روسیه، عراق، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، قزاقستان و ازبکستان، امارات متحده عربی و ترکمنستان صادر شده است.

