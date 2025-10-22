تسهیل فرایندها و حمایت از اشتغال بانوان محور بازدید معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش
در بازدید معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش، بر تسهیل فرآیندهای تولید، رفع موانع اجرایی و ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیکافروز معاون اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان به همراه جمعی از مدیران زیرمجموعه خود، از شرکت راهبران صنایع ذن کیش بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی روند پیشتولید، تسهیل در فرآیند بهرهبرداری رسمی و رفع موانع احتمالی در حوزههای استاندارد و گمرک انجام شد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: هدف اصلی ما شناسایی نقاط ضعف احتمالی در مسیر تولید و رفع موانع مرتبط با گمرک و استاندارد و تسهیل فرایندها است. آنچه برای سازمان منطقه آزاد کیش اهمیت دارد، میزان تأثیر این واحد صنعتی در سه محور اصلی اشتغالزایی، افزایش صادرات و تسهیل واردات مواد اولیه است.
نیکافروز در جریان این بازدید با قدردانی از مدیران و سرمایهگذاران این مجموعه گفت: شکلگیری این کارخانه حدود هشت ماه پیش آغاز شد و در آن زمان، ایده توانمندسازی بانوان و ایجاد محیطی امن برای اشتغال زنان سرپرست خانوار، عاملی بود که ما را به حمایت از این پروژه بیش از پیش ترغیب کرد.
وی افزود: از ابتدا هدف این بود که بانوان بتوانند در فضایی امن و آرام، متناسب با روحیه و سلیقه خود فعالیت کنند و محصولی تولید شود که در همین حوزه نیز کاربرد داشته باشد. امروز با مشاهده پیشرفت کار، اطمینان دارم که تلاش تیم اجرایی به ثمر نشسته و اصول استاندارد و کیفیت بهطور کامل رعایت شده است.
نیکافروز در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اشتغال این واحد تولیدی اظهار امیدواری کرد با تداوم روند کنونی، در فازهای بعدی فعالیت کارخانه، دستکم ۳۰۰ بانوی سرپرست خانوار در این مجموعه مشغول به کار شوند و خانوادههای آنان از مزایای آن بهرهمند شوند.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد کیش دریافت نشان حلال برای محصولات و آغاز بازاریابی بینالمللی از مراحل ابتدایی تولید را از ضرورتهای مهم این طرح برشمرد و گفت: این اقدامات میتواند مسیر صادرات محصولات به کشورهای اسلامی و حتی شرق آسیا را هموار کند.
وی همچنین بر لزوم توجه به مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی جزیره تأکید کرد و افزود: ایجاد فرصتهای شغلی برای خانوادههای کمتر برخوردار و همکاری با خانههای مادر و کودک و مهدهای کودک، میتواند ابعاد اجتماعی فعالیتهای تولیدی را گسترش دهد و اثرات مثبت آن را در جامعه محلی نمایان کند.
نیکافروزدر بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ماهیت مناطق آزاد گفت: فلسفه وجودی منطقه آزاد کیش بر پایه پردازش صادرات و ایجاد ارزش افزوده استوار است و واحدهای تولیدی در تحقق این هدف نقش تعیینکنندهای دارند. ما به دنبال آن هستیم که از ظرفیتهای قانونی منطقه برای واردات مواد اولیه، بهرهبرداری در تولید و سپس صادرات محصولات نهایی استفاده کنیم تا زنجیرهای منسجم از تولید تا تجارت شکل گیرد.
وی در پایان، بر سیاست سازمان منطقه آزاد کیش در حمایت از صنایع غیرآلاینده و صادراتمحور تأکید کرد و افزود: جزیره کیش زیستبوم حساسی دارد و هرگونه فعالیت صنعتی باید با رعایت کامل ملاحظات زیست محیطی انجام شود. از اینرو توسعه صنایع کوچک و متوسط با ارزش افزوده بالا و حداقل آسیب محیط زیستی در اولویت برنامههای این معاونت قرار دارد.