به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم، جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و چهره‌های برجسته ورزشی کشور حضور داشتند و بزرگ‌ترین زمین چمن مصنوعی استان خوزستان رسماً به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه ورزشی در چارچوب طرح‌های بنیاد مستضعفان برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار کشور احداث شده و به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص استان، نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و فراهم‌سازی بستر شناسایی استعدادهای ورزشی ایفا می‌کند.

در جریان این آیین بر ضرورت حمایت از برنامه‌های ورزشی و اجتماعی در مناطق جنوبی کشور تأکید شد و توسعه چنین زیرساخت‌هایی گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی نسل جوان و تقویت همبستگی اجتماعی عنوان گردید.

گفتنی است در مراسم افتتاح این زمین چمن مصنوعی، جواد خیابانی گزارشگر پیشکسوت ورزشی، حمید استیلی و ابراهیم تهامی از ستارگان فوتبال کشور و خادم پیر، پیشکسوت ملی‌پوش خرمشهری نیز حضور داشتند.

سازمان منطقه آزاد اروند نیز در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود همواره از اجرای طرح‌های فرهنگی و ورزشی در شهرهای آبادان و خرمشهر حمایت کرده و توسعه زیرساخت‌های ورزشی را عاملی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه می‌داند.

