گامی برای توسعه ورزش در جنوب کشور؛ بزرگترین زمین چمن مصنوعی خوزستان در خرمشهر افتتاح شد
آیین بهرهبرداری از پانصدمین زمین چمن مصنوعی احداثشده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، روز دوشنبه ۲۸ مهرماه با حضور سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی کشور، در بلوار یادمانهای خرمشهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم، جمعی از مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و چهرههای برجسته ورزشی کشور حضور داشتند و بزرگترین زمین چمن مصنوعی استان خوزستان رسماً به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه ورزشی در چارچوب طرحهای بنیاد مستضعفان برای توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار کشور احداث شده و بهعنوان یکی از پروژههای شاخص استان، نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و فراهمسازی بستر شناسایی استعدادهای ورزشی ایفا میکند.
در جریان این آیین بر ضرورت حمایت از برنامههای ورزشی و اجتماعی در مناطق جنوبی کشور تأکید شد و توسعه چنین زیرساختهایی گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی نسل جوان و تقویت همبستگی اجتماعی عنوان گردید.
گفتنی است در مراسم افتتاح این زمین چمن مصنوعی، جواد خیابانی گزارشگر پیشکسوت ورزشی، حمید استیلی و ابراهیم تهامی از ستارگان فوتبال کشور و خادم پیر، پیشکسوت ملیپوش خرمشهری نیز حضور داشتند.
سازمان منطقه آزاد اروند نیز در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود همواره از اجرای طرحهای فرهنگی و ورزشی در شهرهای آبادان و خرمشهر حمایت کرده و توسعه زیرساختهای ورزشی را عاملی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان منطقه میداند.