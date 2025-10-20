بازگشت کورس زمستانی سوارکاری به کیش پس از 18 سال
با توافق فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش، کورس زمستانی اسبسواری پس از ۱۸ سال وقفه، اسفندماه امسال در جزیره کیش برگزار میشود.
در این نشست مقرر شد دو طرف با هماهنگی یکدیگر، الزامات فنی و زیرساختهای مورد نیاز را برای برگزاری این رقابتها فراهم کنند. بر اساس برنامهریزی انجامشده، این رویداد پس از ۱۸ سال وقفه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این رقابتها، توسعه گردشگری ورزشی، تقویت ظرفیت میزبانی جزیره در رویدادهای ملی و بینالمللی سوارکاری و گسترش زیرساختهای مرتبط با گردشگری پایدار عنوان شده است.