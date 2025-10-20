خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت کورس زمستانی سوارکاری به کیش پس از 18 سال

بازگشت کورس زمستانی سوارکاری به کیش پس از 18 سال
کد خبر : 1702736
لینک کوتاه کپی شد.

با توافق فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران و سازمان منطقه آزاد کیش، کورس زمستانی اسب‌سواری پس از ۱۸ سال وقفه، اسفندماه امسال در جزیره کیش برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و حسین مطیعی سرپرست فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران، نشست مشترکی با هدف همکاری دوجانبه برای برگزاری کورس زمستانی اسب‌سواری در اسفندماه برگزار شد.

در این نشست مقرر شد دو طرف با هماهنگی یکدیگر، الزامات فنی و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای برگزاری این رقابت‌ها فراهم کنند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این رویداد پس از ۱۸ سال وقفه در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها، توسعه گردشگری ورزشی، تقویت ظرفیت میزبانی جزیره در رویدادهای ملی و بین‌المللی سوارکاری و گسترش زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری پایدار عنوان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ