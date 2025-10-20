خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای 9 نمایش‌ ساحلی در روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش

اجرای 9 نمایش‌ ساحلی در روز دوم جشنواره بین المللی تئاتر کوتاه کیش
کد خبر : 1702734
لینک کوتاه کپی شد.

در دومین روز برگزاری ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش، 9 نمایش‌ ساحلی با حضور هنرمندان، ساکنان و گردشگران در اسکله تفریحی کیش اجرا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در ادامه برنامه‌های بخش ساحلی این جشنواره، 9 نمایش با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به تئاتر در سواحل کیش اجرا شد.

در این بخش، نمایش‌های «پناهگاه»، «ذبح مقدس»، «زار»، «مرثیه شوربختی»، «Together»، «رودم به میدان می‌رود»، «تر» ،«Tayraak» از کشور پاکستان و نمایش «صدف‌های خالی از کیش» در بخش جانبی جشنواره از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۲ در اسکله تفریحی کیش اجرا شدند.

ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوتاه کیش با هدف تقویت تئاتر خیابانی و کوتاه، ایجاد فضای فرهنگی پویا و گسترش ارتباط میان هنرمندان و مخاطبان در حال برگزاری است.

حضور پرشور هنرمندان، ساکنان و گردشگران در این برنامه‌ها، فضای متفاوتی به دومین روز جشنواره بخشید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ