برگزاری آیین گرامیداشت شهدای نیروی انتظامی در کیش
در آیین گرامیداشت ۱۳۳ شهید والامقام نیروی انتظامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در مراسمی یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و رزمندگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گرامی داشته شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سرهنگ نبیالله قاسمی در سخنانی ضمن اشاره به حضور ۴۰۰ نفر از اعضای خانوادههای ۱۳۳ شهید نیروی انتظامی در این آیین، گفت: برگزاری چنین مراسمهایی فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام والای شهیدان و زنده نگه داشتن یاد قهرمانانی است که برای عزت و امنیت کشور جان خود را فدا کردند.
وی افزود: تجلیل از رشادتها و ازخودگذشتگی شهدای نیروی انتظامی، کمترین ادای دینی است که میتوان در برابر ایثار آنان و صبر و پایداری خانوادههایشان انجام داد.
قاسمی تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان از وظایف ملی و دینی ما و حضور خانواده شهدا در این برنامه، نمادی از استمرار این فرهنگ ارزشمند است.
نیروی انتظامی؛ مظهر اقتدار و امنیت ملی
در ادامه مراسم، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بینیاز، امام جمعه کیش، نیروی انتظامی را یکی از ستونهای اصلی امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: گردهمایی امروز نشاندهنده عزم ما برای تداوم راه شهیدان و پاسداشت آرمانهای آنان است.
وی افزود: مأموران نیروی انتظامی با مهربانی و رأفت در کنار مردم حضور دارند و در عین حال، با اقتدار و صلابت در برابر برهم زنندگان نظم و امنیت میایستند.
به گفته وی، چهره این نیرو در ذهن مردم، تصویری از یار مهربان و مدافع آرامش جامعه است.
امام جمعه کیش شهدای ناجا را نمونهای آشکار از فداکاری دانست و بیان کرد: این شهیدان برای حفظ اقتدار ملی و ارزشهای اسلامی جان خود را فدا کردند و مایه عزت کشور و دین شدند.
وی با اشاره به نقش خانوادههای شهدا در استمرار مسیر ایثار گفت: خانوادههای شهدا و کارکنان نیروی انتظامی با صبر و استقامت خود نشان دادند که ادامهدهنده راه آن عزیزان هستند و ما امروز قدردان زحمات و فداکاریهای آنان هستیم.
مقاومت ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه؛ الگویی از ایمان و ایستادگی
در بخش دیگری از این مراسم، شیخ یعقوب شمس، امام جمعه اهل سنت کیش، با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، این نبرد را نتیجه همپیمانی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران دانست و گفت: رژیم صهیونیستی ابزار اجرای سیاستهای جهان استکبار در منطقه است و مأموریت دارد طرحهای خصمانه غرب را عملی کند.
وی افزود: هدف رژیم جنایتکار اسرائیل از آغاز این جنگ، نابودی توان هستهای و موشکی ایران و تغییر ساختار سیاسی کشور بود، اما با تقدیم بیش از یکهزار شهید در این نبرد، دشمنان هرگز به اهداف خود نرسیدند.
به گفته وی، ایستادگی مردم و نیروهای حافظ امنیت در طول این جنگ ستودنی بود و مقاومت آنان موجب شد تا دشمنان پس از ۱۲ روز ناچار به پذیرش آتشبس شوند. او تصریح کرد: اگر نبرد ادامه مییافت، امروز چیزی از اسرائیل باقی نمیماند جز تلی از خاک.
امام جمعه اهل سنت کیش با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بر مزدوران و اقدامات خرابکارانه خود حساب ویژهای باز کرده بود، گفت: ملت ایران با همراهی نیروهای نظامی و تلاش شبانهروزی مأموران نیروی انتظامی، همه توطئههای دشمنان را ناکام گذاشتند و با اتحاد و انسجام، عزت و امنیت کشور را حفظ کردند.
وی همچنین با قدردانی از جانفشانی نیروهای انتظامی و گرامیداشت یاد شهدای این مجموعه اظهار داشت: رشادتهای آنان مایه افتخار ملت ایران است و میزبانی از خانوادههای شهدا، فرصتی مغتنم برای تجلیل از این ایثارگران محسوب میشود.
در پایان مراسم، صادق آهنگران با نوای حماسی خود در رثای شهدای جنگ تحمیلی و شهدای نیروی انتظامی مداحی کرد و از تعدادی از خانوادههای شهدای ناجا در جنگ ۱۲ روزه تجلیل بهعمل آمد.