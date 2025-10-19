گرامیداشت یاد و خاطره ۱۳۳ شهید فراجا با حضور فرمانده کل انتظامی کشور در کیش
آیین گرامیداشت یاد و خاطره ۱۳۳ شهید فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با خانوادههای معظم این شهدا و سردار رادان در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین گرامیداشت یاد و خاطره ۱۳۳ شهید والامقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با حضور سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور، امامان جمعه، مسئولان محلی، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانوادههای معظم این شهدا در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار شد.
در این مراسم، سردار رادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فراجا گفت: خانوادههای شهدا نماد ماندگاری فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه هستند و حضور آنان در این آیین، نشاندهنده تداوم روحیه جهاد، ایمان و فداکاری در میان نسلهای بعدی است. امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثار شهدا و صبر خانوادههای آنان است و همه ما موظفیم ادامهدهنده راه آنان باشیم.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ اقتدار و ثبات ملی افزود: شهدای نیروی انتظامی در خط مقدم امنیت ایستادند و با نثار جان خود، دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشتند. انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده، یک رسالت تاریخی است و باید برای حفظ این میراث ارزشمند، همدل و همراه باشیم.
وی تأکید کرد: حضور خانواده شهدا در چنین مراسمهایی، یادآور روزهایی است که جوانان این سرزمین با شجاعت در برابر دشمن ایستادند. این حضور، پیوند نسلها را تقویت میکند و روح مقاومت را در جامعه زنده نگه میدارد.
در ادامه این آیین، از جمعی از خانوادههای معظم شهدا با اهدای لوح یادبود و یادمان شهدا تجلیل شد. همچنین فرماندهان، مسئولان و حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و نام ۱۳۳ شهید والامقام نیروی انتظامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشتند.