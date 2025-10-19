خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رقابت پنج اثر در بخش کافه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاترکوتاه کیش

رقابت پنج اثر در بخش کافه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاترکوتاه کیش
کد خبر : 1702729
لینک کوتاه کپی شد.

در نخستین روز آغاز ششمین جشنواره بین‌المللی تئاترکوتاه کیش پنج اثر در بخش کافه با هم رقابت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره که در سه بخش با موضوعات توجه به خانواده و نشاط اجتماعی، گسترش صلح، وحدت و اقتدار ملی، اهمیت بخشی به محیط زیست و پرداختن به زندگی انسان معاصر برگزار می شود پس از ارزیابی های انجام شده در بخش کافه 5 اثر، در بخش ساحل 9 اثر و دربخش کشتی 3 اثر به مرحله پایانی راه یافتند.

هیات داوران این دوره مجتبی پیرزاده، رویا میرعلمی و سروش جمشیدی هستند و از بین آثار راه یافته به سه بخش جشنواره، به بازیگر، کارگردان و نویسنده منتخب هیات داوران جایزه داده می شود.

در روز نخست و در بخش کافه، تئاترهای مرثیه ای بر کارت های سبز، ضیافتی برای یک جسم زنده، فقط ۳ دقیقه، بلیط یک طرفه  و من اورلاپی هستم اجرا شد.

گفتنی است اجرای آثار راه یافته به مرحله پایانی بخش ساحل ششمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش از ساعت 15 و سی دقیقه یکشنبه 27 مهر در ساحل اسکله تفریحی آغاز می شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ