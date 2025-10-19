به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره که در سه بخش با موضوعات توجه به خانواده و نشاط اجتماعی، گسترش صلح، وحدت و اقتدار ملی، اهمیت بخشی به محیط زیست و پرداختن به زندگی انسان معاصر برگزار می شود پس از ارزیابی های انجام شده در بخش کافه 5 اثر، در بخش ساحل 9 اثر و دربخش کشتی 3 اثر به مرحله پایانی راه یافتند.

هیات داوران این دوره مجتبی پیرزاده، رویا میرعلمی و سروش جمشیدی هستند و از بین آثار راه یافته به سه بخش جشنواره، به بازیگر، کارگردان و نویسنده منتخب هیات داوران جایزه داده می شود.

در روز نخست و در بخش کافه، تئاترهای مرثیه ای بر کارت های سبز، ضیافتی برای یک جسم زنده، فقط ۳ دقیقه، بلیط یک طرفه و من اورلاپی هستم اجرا شد.

گفتنی است اجرای آثار راه یافته به مرحله پایانی بخش ساحل ششمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش از ساعت 15 و سی دقیقه یکشنبه 27 مهر در ساحل اسکله تفریحی آغاز می شود.