رقابت پنج اثر در بخش کافه ششمین جشنواره بینالمللی تئاترکوتاه کیش
در نخستین روز آغاز ششمین جشنواره بینالمللی تئاترکوتاه کیش پنج اثر در بخش کافه با هم رقابت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره که در سه بخش با موضوعات توجه به خانواده و نشاط اجتماعی، گسترش صلح، وحدت و اقتدار ملی، اهمیت بخشی به محیط زیست و پرداختن به زندگی انسان معاصر برگزار می شود پس از ارزیابی های انجام شده در بخش کافه 5 اثر، در بخش ساحل 9 اثر و دربخش کشتی 3 اثر به مرحله پایانی راه یافتند.
هیات داوران این دوره مجتبی پیرزاده، رویا میرعلمی و سروش جمشیدی هستند و از بین آثار راه یافته به سه بخش جشنواره، به بازیگر، کارگردان و نویسنده منتخب هیات داوران جایزه داده می شود.
در روز نخست و در بخش کافه، تئاترهای مرثیه ای بر کارت های سبز، ضیافتی برای یک جسم زنده، فقط ۳ دقیقه، بلیط یک طرفه و من اورلاپی هستم اجرا شد.
گفتنی است اجرای آثار راه یافته به مرحله پایانی بخش ساحل ششمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش از ساعت 15 و سی دقیقه یکشنبه 27 مهر در ساحل اسکله تفریحی آغاز می شود.