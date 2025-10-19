خبرگزاری کار ایران
تکریم خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فراجا در جزیره کیش

تکریم خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فراجا در جزیره کیش
با حضور جمعی از مسئولان محلی، از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در فرودگاه بین‌المللی کیش استقبال شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم استقبال از خانواده‌های معظم شهدای فراجا با حضور امام جمعه کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان اجرایی و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش در فرودگاه بین‌المللی این جزیره برگزار شد.

این خانواده‌ها به‌منظور شرکت در آیین گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه وارد جزیره کیش شدند و طی مراسمی رسمی مورد استقبال قرار گرفتند.

علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش، در حاشیه این مراسم گفت: ایثار و از خودگذشتگی نیروهای فراجا در آن دوران، نقش مهمی در تأمین امنیت کشور داشته و امنیت امروز، مرهون جانفشانی شهدا و صبوری خانواده‌های آنان است.

وی افزود: با تدبیر فرماندهی انتظامی ویژه کیش و موافقت فرماندهی فراجا، این افتخار نصیب ما شد تا میزبان خانواده‌های معظم شهدای این دوره باشیم و آیین گرامی‌داشت و تکریم این عزیزان را برگزار کنیم.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز گفت: امنیت امروز کشور نتیجه جانفشانی و ازخودگذشتگی شهدایی است که با ایمان و روحیه ایثارگرانه در راه دفاع از مردم گام برداشتند. برگزاری این‌گونه برنامه‌ها فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های آنان است. جزیره کیش با افتخار میزبان خانواده شهدایی است که با ایثار خود، امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند.

 

