به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم استقبال از خانواده‌های معظم شهدای فراجا با حضور امام جمعه کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان اجرایی و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش در فرودگاه بین‌المللی این جزیره برگزار شد.

این خانواده‌ها به‌منظور شرکت در آیین گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه وارد جزیره کیش شدند و طی مراسمی رسمی مورد استقبال قرار گرفتند.

علیرضا بی‌نیاز، امام جمعه کیش، در حاشیه این مراسم گفت: ایثار و از خودگذشتگی نیروهای فراجا در آن دوران، نقش مهمی در تأمین امنیت کشور داشته و امنیت امروز، مرهون جانفشانی شهدا و صبوری خانواده‌های آنان است.

وی افزود: با تدبیر فرماندهی انتظامی ویژه کیش و موافقت فرماندهی فراجا، این افتخار نصیب ما شد تا میزبان خانواده‌های معظم شهدای این دوره باشیم و آیین گرامی‌داشت و تکریم این عزیزان را برگزار کنیم.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز گفت: امنیت امروز کشور نتیجه جانفشانی و ازخودگذشتگی شهدایی است که با ایمان و روحیه ایثارگرانه در راه دفاع از مردم گام برداشتند. برگزاری این‌گونه برنامه‌ها فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های آنان است. جزیره کیش با افتخار میزبان خانواده شهدایی است که با ایثار خود، امنیت و آرامش را برای کشور به ارمغان آوردند.