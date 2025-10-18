اعلام نتایج نخستین دوره انتخابات نظام پزشکی جزیره کیش
اسامی اعضای اولین دوره نظام پزشکی جزیره کیش از سوی هیأت نظارت و اجرایی انتخابات اعلام شد.
بر پایه نتایج نهایی اعلامشده، در گروه پزشکی دکتر عباس داشگر، دکتر غلامرضا قاضیپور، دکتر فرید فریدونی، دکتر نسیم یارمحمدی، دکتر افشین شادمهر، دکتر علیرضا شجاع و دکتر نیلوفر نسیمی بهعنوان اعضای منتخب برگزیده شدند.
همچنین در گروه داروسازی دکتر آرمین عیسیزایی، در گروه علوم آزمایشگاهی دکتر سید سعید عطایی، در گروه کارشناسان پروانهدار، ماندانا افشاری فر و در گروه مامایی راضیه غیاثی بهعنوان منتخبین این دوره از انتخابات معرفی شدند.
دکتر سعید جاودانسیرت، رئیس هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی کیش، با قدردانی از مشارکت پرشور اعضای جامعه پزشکی در این رویداد صنفی، ابراز امیدواری کرد که منتخبین جدید با همدلی، تعامل و رویکردی حرفهای، در مسیر ارتقای سطح خدمات سلامت، حمایت از حقوق صنفی پزشکان و مردم جزیره کیش و همچنین توسعه نظام ارائه خدمات درمانی در جزیره کیش گامهای مؤثری بردارند.