به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه‌ها از سوی مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و دارو کیش و با حضور کورش دست‌پاک، سرپرست این مدیریت برگزار شد.

در قالب این برنامه‌ها، کارشناسان مدیریت استاندارد با برگزاری اردوی آموزشی از تعدادی واحد تولیدی بازدید کردند و به‌طور هم‌زمان برنامه‌های ترویجی و آموزشی ویژه دانش‌آموزان دبستان سیدین را اجرا کردند.

این اقدامات با هدف ترویج فرهنگ استاندارد میان کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی آن‌ها نسبت به نقش استاندارد در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی انجام شد. شعار امسال روز جهانی استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» و شعار روز جهانی غذا «همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر» است.

در جریان این بازدیدها، فرآیند تولید، کنترل کیفیت و اهمیت رعایت استانداردها در صنایع غذایی و بهداشتی به زبان ساده برای دانش‌آموزان تشریح شد تا زمینه ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و آگاهانه از سنین پایه تقویت شود.

کورش دست‌پاک در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت آموزش مفاهیم استاندارد از دوران کودکی اظهار کرد: آشنایی نسل آینده با مفهوم استاندارد، یکی از پایه‌های اصلی ارتقای سلامت و کیفیت زندگی در جامعه است. ترویج این فرهنگ باید از مدارس آغاز شود تا در آینده شاهد جامعه‌ای با سطح بالاتری از ایمنی، سلامت و آگاهی باشیم.