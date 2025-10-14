ترویج فرهنگ استاندارد بین کودکان همزمان با روز جهانی استاندارد در کیش
همزمان با روز جهانی استاندارد و در آستانه روز جهانی غذا، برنامههای آموزشی و فرهنگی با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مفاهیم استاندارد و اهمیت رعایت آن در زندگی روزمره در جزیره کیش برگزار شد.
در قالب این برنامهها، کارشناسان مدیریت استاندارد با برگزاری اردوی آموزشی از تعدادی واحد تولیدی بازدید کردند و بهطور همزمان برنامههای ترویجی و آموزشی ویژه دانشآموزان دبستان سیدین را اجرا کردند.
این اقدامات با هدف ترویج فرهنگ استاندارد میان کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی آنها نسبت به نقش استاندارد در ارتقای سلامت و کیفیت زندگی انجام شد. شعار امسال روز جهانی استاندارد «چشمانداز مشترک برای جهانی بهتر» و شعار روز جهانی غذا «همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر» است.
در جریان این بازدیدها، فرآیند تولید، کنترل کیفیت و اهمیت رعایت استانداردها در صنایع غذایی و بهداشتی به زبان ساده برای دانشآموزان تشریح شد تا زمینه ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و آگاهانه از سنین پایه تقویت شود.
کورش دستپاک در حاشیه این برنامه با تأکید بر اهمیت آموزش مفاهیم استاندارد از دوران کودکی اظهار کرد: آشنایی نسل آینده با مفهوم استاندارد، یکی از پایههای اصلی ارتقای سلامت و کیفیت زندگی در جامعه است. ترویج این فرهنگ باید از مدارس آغاز شود تا در آینده شاهد جامعهای با سطح بالاتری از ایمنی، سلامت و آگاهی باشیم.