به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این رویداد که با هدف بررسی راهکارهای نوین توسعه شهری و تقویت همکاری‌های جهانی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار برگزار می‌شود، امسال میزبان ۱۰۰ غرفه و ۱۵۰ شرکت داخلی و خارجی است که جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه‌های زیرساخت شهری، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت آب و فناوری‌های نوین شهری ارائه کرده‌اند.

دبیر برگزاری نمایشگاه در آیین افتتاحیه با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد گفت: «نمایشگاه شهر پایدار سه سال پیش با هدف ترسیم آینده‌ای پایدار برای شهرها آغاز شد و امروز به بستری برای تبادل ایده‌ها و تجارب میان نهادهای علمی، اجرایی و فناور تبدیل شده است.»

محمدرضا قادری افزود: «حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور ‌و شهرداری‌های شهر های مختلف کشور نشان‌دهنده توجه روزافزون جامعه جهانی به ضرورت توسعه پایدار شهری است. ما همه در یک سیاره زندگی می‌کنیم و باید مسئولیت خود را در قبال نسل‌های آینده جدی بگیریم.»

قادری با بیان اینکه این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری شهری فراهم کرده است، اظهار داشت: «در این رویداد، مجموعه‌های مختلفی از بخش خصوصی و دولتی گرد هم آمده‌اند تا با ارائه طرح‌ها و نوآوری‌های خود، مسیر تحقق شهرهای هوشمند و انسان‌محور را هموار کنند.»

نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار، به‌عنوان یکی از رویدادهای محوری در حوزه مدیریت شهری، به مدت سه روز ۲۱ لغایت ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در جزیره کیش ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مرتبط با توسعه پایدار شهری شود.