خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیش در مسیر توسعه گردشگری منطقه‌ای؛ استقبال بحرینی‌ها از جاذبه‌های نگین خلیج فارس

کیش در مسیر توسعه گردشگری منطقه‌ای؛ استقبال بحرینی‌ها از جاذبه‌های نگین خلیج فارس
کد خبر : 1702163
لینک کوتاه کپی شد.

هیئتی متشکل از فعالان حوزه گردشگری، توراپراتورها، بلاگرها و روزنامه‌نگاران کشور بحرین در قالب یک تیم شش‌نفره با هدف گسترش همکاری‌های گردشگری منطقه‌ای و بررسی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری جزیره کیش، به این جزیره سفر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این سفر در راستای توافق‌های انجام‌شده میان مدیران سازمان و نمایندگان صنعت گردشگری بحرین در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاجیکستان صورت گرفت و در پی آن مقرر شد تیمی از فعالان گردشگری بحرین برای آشنایی بیشتر با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جزیره کیش، به این منطقه سفر کنند.

هیئت بحرینی در مدت حضور خود در جزیره کیش، ضمن بازدید از مجموعه‌های گردشگری، تفریحی و اقامتی کیش، در دومین همایش بین‌المللی هتلداری در هزاره سوم نیز حضور یافت و در نشست‌های تخصصی با فعالان گردشگری و توراپراتورهای جزیره شرکت کرد.

در جریان این سفر، بلاگرها و خبرنگاران گردشگری بحرینی با تولید محتوای تصویری و رسانه‌ای از جاذبه‌های گردشگری و تفریحی کیش، بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان کشور بحرین و منطقه دمام عربستان ایجاد کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، استقبال گسترده‌ای از سوی کاربران و علاقه‌مندان سفر به کیش در این کشورها صورت گرفته و درخواست‌های متعددی برای سفر به جزیره ثبت شده است.

در حاشیه این بازدیدها، مذاکراتی میان توراپراتورهای بحرینی و فعالان گردشگری کیش انجام شد و طرفین بر ایجاد خط مستقیم گردشگری میان دمام و کیش تأکید کردند.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد کیش با استقبال از حضور هیئت بحرینی، بر حمایت و تسهیل‌گری این سازمان برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه گردشگری تأکید دارد و مصمم است با برقراری مسیر گردشگری میان دمام و کیش افق‌های جدیدی برای جذب گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کیش به عنوان یک مقصد بین‌المللی فراهم کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ