به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این سفر در راستای توافق‌های انجام‌شده میان مدیران سازمان و نمایندگان صنعت گردشگری بحرین در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تاجیکستان صورت گرفت و در پی آن مقرر شد تیمی از فعالان گردشگری بحرین برای آشنایی بیشتر با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جزیره کیش، به این منطقه سفر کنند.

هیئت بحرینی در مدت حضور خود در جزیره کیش، ضمن بازدید از مجموعه‌های گردشگری، تفریحی و اقامتی کیش، در دومین همایش بین‌المللی هتلداری در هزاره سوم نیز حضور یافت و در نشست‌های تخصصی با فعالان گردشگری و توراپراتورهای جزیره شرکت کرد.

در جریان این سفر، بلاگرها و خبرنگاران گردشگری بحرینی با تولید محتوای تصویری و رسانه‌ای از جاذبه‌های گردشگری و تفریحی کیش، بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان کشور بحرین و منطقه دمام عربستان ایجاد کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، استقبال گسترده‌ای از سوی کاربران و علاقه‌مندان سفر به کیش در این کشورها صورت گرفته و درخواست‌های متعددی برای سفر به جزیره ثبت شده است.

در حاشیه این بازدیدها، مذاکراتی میان توراپراتورهای بحرینی و فعالان گردشگری کیش انجام شد و طرفین بر ایجاد خط مستقیم گردشگری میان دمام و کیش تأکید کردند.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد کیش با استقبال از حضور هیئت بحرینی، بر حمایت و تسهیل‌گری این سازمان برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه گردشگری تأکید دارد و مصمم است با برقراری مسیر گردشگری میان دمام و کیش افق‌های جدیدی برای جذب گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کیش به عنوان یک مقصد بین‌المللی فراهم کند.