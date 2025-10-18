الگوی کشت باید تدوین و رعایت شود
با حضور بازرس کل قضایی استان آذربایجان غربی و مدیران کل استانی و شهرستانی و مدیر عامل منطقه آزاد ماکو مسایل و مشکلات حوزه آب و خاک شهرستانهای منطقه آزاد ماکو در سالن اجتماعات فرمانداری پلدشت بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ روح الله محبوبی در این جلسه گفت: برای اینکه تمام زمینهای کشاورزی زیر کشت بروند بایستی الگوی کشت تدوین و رعایت شود؛ و برای تحقق این امر باید تمامی کشاورزان عزیز. تعاونیهای کشاورزی و سرمایه گذاران همکاری نمایند .
بازرس کل قضایی استان خاطر نشان کرد: براساس بررسیهای صورت گرفته شهرستان پلدشت یکی از شهرستانهای با ظرفیت و غنی در حوزه آب و خاک میباشد و برای رشد امنیت غذایی یک ظرفیت مهم به حساب میآید و باید با یک برنامه ریزی دقیق از این ظرفیتها برای رشد و توسعه شهرستان و بالا بردن زنجیره غذایی استفاده شود.
اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان]م در این جلسه گفت: با توجه به وجود ظرفیتهای مهم آب و خاک در شهرستان پلدشت ۷۰ درصد طرحهای نوین آبیاری در استان در این شهرستان اجراء میشود که بدلیل کمبود اعتبارات چند سالی بود عملیات اجرائی این طرحها راکد مانده بود که با پیگیریهای صورت گرفته در سال جاری یک هزار ۲۰۰ میلیارد تومان برای ادامه اجرای این طرحها اختصاص یافته است
مدیر آب منطقهای استان هم در این جلسه گفت: اگر الگوی کشت از سوی کشاورزان عزیز رعایت شود آب مورد نیاز آنها تامین خواهد شد
رستگاری در خصوص مشکل آب و آشامیدنی قرای ۱۵ گانه شهرستان پلدشت که از پایین دست سد بارون ماکو آبیاری میشوند گفت: برای این این مشکل ده میلیون متر مکعب آب در نظر گرفته شده که یا از طریق رودخانه ارس و یا از چاههای اطراف این رودخانه تامین شود که با تخصیص اعتبارات عملیات اجرائی آن آغاز خواهد شد.
فرماندار شهرستان پلدشت از مجموع سی هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان که به سیستمهای نوین آبیاری مجهز میشوند عملیات اجرایی بیست هزار هکتار آن به اتمام رسیده و عملیات اجرایی ده هزار آن در دست اجراء میباشد
رعنا قربانی عملیات اجرایی چهار ایستگاه پمپاژ اب در دشت پلدشت به اتمام رسیده که در صورت تامین آب این ایستگاهها توسط آب منطقهای استان مشکل بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی شهرستان پلدشت حل خواهد شد.
حسین گروسی مدیر عامل منطقه آزاد ماکو گفت: با توجه به طرح جامعای که در منطقه آزاد ماکو توسط هیات وزیران در مهر ماه امسال تصویب شد یکی از هدف گذاری منطقه آزاد بحث امنیت غذایی است در این راستا در حوزه ارس و سد کرم آباد ما در حوزه زراعت و شیلات فراخوان سرمایه گذاری دادیم و تاکنون ۲۰ میلیون دلار متقاضی در حوزه شیلات و دو همت در حوزه زراعت سرمایه گذاری انجام گرفته است
در این جلسه مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای منطقه آزاد و تعاونیهای کشاورزی مسایل و مشکلات کشاورزی حوزههای خود را بیان کردند