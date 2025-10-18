کشت موفق انگور در مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، بازرس کل قضایی استان به همراه مدیران کل جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، برق و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج، متعلق به شرکت طرب‌رسان دشت ارس، بازدید کردند و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه پرداختند.

در جریان این بازدید، گزارشی از روند فعالیت‌های کشاورزی، زیرساخت‌های آب و برق، و برنامه‌های توسعه‌ای مزرعه ارائه شد.

همچنین اعلام گردید کشت آزمایشی انگور در سطح یک هکتار به‌عنوان پایلوت با موفقیت انجام شده و نتایج مثبت آن می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این محصول در سطح وسیع‌تر مزرعه باشد.

