طلوع امید در دشت ارس؛

کشت موفق انگور در مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج

کد خبر : 1701543
بازدید مقامات استانی از مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج شرکت طرب‌رسان دشت ارس

بازرس کل قضایی استان به همراه مدیران کل جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، برق و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج، متعلق به شرکت طرب‌رسان دشت ارس، بازدید کردند و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه پرداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، بازرس کل قضایی استان به همراه مدیران کل جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، برق و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو از مزرعه ۴۰۰ هکتاری قِیقاج، متعلق به شرکت طرب‌رسان دشت ارس، بازدید کردند و از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات این مجموعه پرداختند.

در جریان این بازدید، گزارشی از روند فعالیت‌های کشاورزی، زیرساخت‌های آب و برق، و برنامه‌های توسعه‌ای مزرعه ارائه شد.

همچنین اعلام گردید کشت آزمایشی انگور در سطح یک هکتار به‌عنوان پایلوت با موفقیت انجام شده و نتایج مثبت آن می‌تواند زمینه‌ساز توسعه این محصول در سطح وسیع‌تر مزرعه باشد.

 

