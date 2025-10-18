اعلام آمادگی سرمایهگذاران آذربایجان شرقی جهت احداث مدرن ترین مجتمع چاپ و بسته بندی در ارس
سرمایهگذاران و چاپخانهداران برجسته آذربایجان شرقی ضمن حضور در منطقه آزاد ارس و در دیدار با معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، آمادگی خود را برای ایجاد مدرنترین مجتمع چاپ و بستهبندی با قابلیت صادراتی در این منطقه اعلام کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در نشستی که با حضور ابراهیم جلیلی معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس و هیأتهای مدیره اتحادیه و تعاونی چاپخانهداران تبریز و استان آذربایجان شرقی برگزار شد، جلیلی با تشریح ظرفیتهای بینظیر منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس با برخورداری از مزیت های عمده جغرافیایی، قانونی و لجستیکی قابلیت تبدیل شدن به قطب صنعت چاپ و بستهبندی در شمال غرب کشور را داراست.
او اضافه کرد: موقعیت استثنایی مرزی ارس، معافیتهای مالیاتی و گمرکی و دسترسی آسان به بازارهای اوراسیا فرصتی طلایی برای سرمایهگذاران ایجاد کرده است. ما در ارس نه تنها میتوانیم خدمات پیشرفته چاپ و بستهبندی را برای واحدهای تولیدی و کشاورزی داخلی تأمین کنیم، بلکه می توانیم این منطقه را به قطب صادراتی خدمات چاپ به کشورهای همسایه تبدیل خواهیم کرد.
معاون توسعه اقتصادی ارس با اشاره به مطالعات دقیق بازار تصریح کرد: هماکنون بسیاری از واحد تولیدی-صنعتی و کشاورزی منطقه آزاد ارس نیازمند خدمات مدرن چاپ و بستهبندی منطبق با استانداردهای بینالمللی هستند. این نیاز روزافزون فرصت سرمایهگذاری مطمئنی را برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. فلذا ما علاقمندیم از ظرفیت اتحادیه چاپخانه داران استان برای ایجاد یک شرکت بزرگ چاپ و بسته بندی به منظور ارائه خدمات مطلوب و روزآمد در داخل محدوده و بازارهای هدف خارجی بهره مند شویم.
از سوی دیگر نمایندگان چاپخانهداران آذربایجان شرقی از فرصتهای بینظیر سرمایهگذاری در ارس استقبال کردند. رئیس اتحادیه چاپخانهداران تبریز نیز در این نشست اعلام کرد: با توجه به ظرفیتهای کم نظیر منطقه آزاد ارس، ما آمادگی کامل داریم تا با سرمایهگذاری مشترک مدرنترین و بزرگترین مجتمع چاپ و بستهبندی شمال غرب کشور را در این منطقه احداث کنیم که قابلیت صادرات خدمات به کشور همسایه را دارا باشد.
در خاتمه این نشست هیأت چاپخانهداران از واحدهای صنعتی منطقه آزاد ارس بازدید کرده و از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی و زیرساختهای منطقه قرار گرفتند.