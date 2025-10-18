رویداد آموزشی بررسی مخاطرات طبیعی در ژئوپارک جهانی ارس برگزار شد
در راستای ترویج فرهنگ مقابله با بلایای طبیعی و ارتقای سطح آگاهی جامعه محلی و متخصصان، رویداد آموزشی بررسی مخاطرات طبیعی در ژئوپارک جهانی ارس در این منطقه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، به مناسبت روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، رویداد آموزشی تخصصی بررسی مخاطرات طبیعی به همت مدیریت ژئوپارک سازمان منطقه آزاد ارس و با حضور کارشناسان، محققان و علاقهمندان به حوزه محیط زیست و مدیریت بحران در ژئوپارک جهانی ارس برگزار شد.
دکتر داود مختاری استاد تمام دانشکده برنامهریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز و مدرس این دوره در سخنان خود به بیان مسائل کلیدی مرتبط با مخاطرات طبیعی و تأثیرات آن بر منابع طبیعی و جوامع انسانی پرداخت. بیان مسئله و اهمیت مطالعه مخاطرات طبیعی در مناطق ژئوپارک، مفاهیم اصلی و تعاریف کلیدی در حوزه مخاطرات طبیعی، انواع بقایا و آثار مخاطرات طبیعی بر محیطهای ژئولوژیک و اکولوژیک، سنجش آسیبپذیری و روشهای تحلیل ریسک، رویکردهای مدیریتی نوین در کاهش اثرات بلایای طبیعی و حفاظت و ساماندهی منابع ژئودایورسیتی در معرض خطر از دیگر محورهای مورد بحث در این رویداد بود.
وی همچنین بر لزوم توسعه راهبردهای مدیریت ریسک با تکیه بر دانش بومی و فناوریهای نوین تأکید کرد.
شرکتکنندگان در این دوره همچنین با ابزارها و روشهای ارزیابی و پایش مخاطرات طبیعی آشنا شدند.
شایان ذکر است ژئوپارک ارس با دارا بودن ۳۱ ژئوسایت منحصربهفرد، در سال ۲۰۲۳ پس از تأیید شورای عالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو به طور رسمی در شورای اجرایی این سازمان به تصویب رسید و به جمع ژئوپارکهای جهانی یونسکو پیوست. این موفقیت جایگاه ایران را در عرصه حفاظت از میراث زمینشناختی و توسعه پایدار تقویت کرده است.
در حال حاضر، ۱۹۵ ژئوپارک در ۴۴ کشور جهان در شبکه ژئوپارکهای جهانی یونسکو ثبت شدهاند و ایران با داشتن سه ژئوپارک جهانی قشم، ارس و طبس در زمره کشورهای پیشرو در حوزه توسعه و مدیریت ژئوپارکها قرار دارد.