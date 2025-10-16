ارتقای زیر ساخت های دریایی کیش با افزایش ناوگان لندینگکرافتهای کیش به ۱۲ فروند
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، از افزوده شدن یک فروند لندینگکرافت تازهساخت به ناوگان حملونقل دریایی جزیره کیش خبر داد و گفت : با الحاق این شناور جدید، تعداد لندینگکرافتهای فعال در مسیرهای منتهی به جزیره کیش به ۱۲ فروند افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزتاله محمدی با اشاره به ویژگیهای فنی این شناور افزود: لندینگکرافت جدید با ظرفیت جابهجایی ۶۰ دستگاه خودروی سواری، در راستای اجرای برنامه نوسازی ناوگان حملونقل دریایی و افزایش توان جابهجایی خودرو و مسافر به مجموعه ناوگان دریایی کیش اضافه شده است.
وی تأکید کرد: الحاق این شناور تازهساخت، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی، کاهش زمان انتظار و بهبود کیفیت خدمات حملونقل دریایی میان بنادر کیش و سرزمین اصلی بهشمار میرود.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش در پایان خاطرنشان کرد: طرح نوسازی ناوگان دریایی جزیره کیش در چارچوب سیاستهای سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف توسعه زیرساختهای بندری و ارتقای کیفیت خدمات دریایی بهصورت مستمر در حال اجرا است.