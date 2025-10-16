خبرگزاری کار ایران
ارتقای زیر ساخت های دریایی کیش با افزایش ناوگان لندینگ‌کرافت‌های کیش به ۱۲ فروند

ارتقای زیر ساخت های دریایی کیش با افزایش ناوگان لندینگ‌کرافت‌های کیش به ۱۲ فروند
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، از افزوده شدن یک فروند لندینگ‌کرافت تازه‌ساخت به ناوگان حمل‌ونقل دریایی جزیره کیش خبر داد و گفت : با الحاق این شناور جدید، تعداد لندینگ‌کرافت‌های فعال در مسیرهای منتهی به جزیره کیش به ۱۲ فروند افزایش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عزت‌اله محمدی با اشاره به ویژگی‌های فنی این شناور افزود: لندینگ‌کرافت جدید با ظرفیت جابه‌جایی ۶۰ دستگاه خودروی سواری، در راستای اجرای برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل دریایی و افزایش توان جابه‌جایی خودرو و مسافر به مجموعه ناوگان دریایی کیش اضافه شده است.

وی تأکید کرد: الحاق این شناور تازه‌ساخت، گامی مؤثر در ارتقای ایمنی، کاهش زمان انتظار و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل دریایی میان بنادر کیش و سرزمین اصلی به‌شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در پایان خاطرنشان کرد: طرح نوسازی ناوگان دریایی جزیره کیش در چارچوب سیاست‌های سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف توسعه زیرساخت‌های بندری و ارتقای کیفیت خدمات دریایی به‌صورت مستمر در حال اجرا است.

 

