ارزیابی میدانی امکانات و ظرفیتهای جزیره کیش با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در جریان سفر به جزیره کیش از مجموعهای از مراکز و بخشهای مختلف این جزیره بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامرضا جلالی فراهانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سفر به جزیره کیش، با همراهی جمعی از مسئولان محلی از تعدادی از مراکز و بخشهای مختلف این جزیره بازدید کرد.
در این بازدید میدانی، روند فعالیت مراکز مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفت و گزارشی از وضعیت موجود ارائه شد.
این بازدید در چارچوب برنامههای جاری سازمان پدافند غیرعامل کشور انجام شد و بر هماهنگی و همکاری میان دستگاهها برای ارتقای سطح آمادگی و کارآمدی تأکید شد.