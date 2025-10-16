خبرگزاری کار ایران
توسعه همکاری‌های اقتصادی و گردشگری کیش با کنیا و بلاروس
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با سفرای کنیا و بلاروس بر گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در دیدارهای رسمی جداگانه با سفرای کشورهای کنیا و بلاروس، ضمن تشریح ظرفیت‌های زیرساختی و مزیت‌های اقتصادی جزیره، بر اهمیت گسترش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

کبیری با اشاره به موقعیت راهبردی کیش در خلیج فارس اظهار داشت: جزیره کیش می‌تواند به عنوان یک مقصد جذاب برای گردشگران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، نقش مهمی در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایفا کند.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های مناسب در حوزه‌های حمل‌ونقل، گردشگری و تجارت خارجی زمینه‌ساز توسعه روابط بین‌المللی است، افزود: تعامل با کشورهای مختلف می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای تبادل گردشگر، جذب سرمایه‌گذاری مشترک و گسترش تجارت خارجی ایجاد کند.

در این دیدارها، سفرای کشورهای کنیا و بلاروس نیز با استقبال از توسعه همکاری‌ها، علاقه‌مندی خود را برای ایجاد مسیرهای جدید ارتباطی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اعلام کردند و جزیره کیش را به عنوان دروازه‌ای مناسب برای ورود به بازارهای منطقه‌ای مورد توجه قرار دادند.

گسترش همکاری در زمینه گردشگری، صادرات و واردات، ایجاد مسیرهای مستقیم حمل‌ونقل و معرفی ظرفیت‌های دو طرف از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدارها بود.

 

