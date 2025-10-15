جشن شکرانه برداشت انار و انجیر در منطقه آزاد ارس برگزار میشود
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری جشن شکرانه برداشت انار و انجیر در این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی نیا با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای برگزاری جشن شکرانه انار و انجیر در ارس اظهار کرد: این جشن ساعت 10 صبح روز شنبه 26 مهرماه در مجموعه تاریخی کردشت برگزار خواهد شد.
وی از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مسئولین استانی و شهرستانی همراه با شخصیتها، هنرمندان و... در این آیین خبر داد و افزود: برنامههای جنبی متنوعی برای این جشن در نظر گرفته شده و تلاش میکنیم این رویداد را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم.
مسعودی نیا خاطرنشان کرد: انار و انجیر از محصولات مهم منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا است و برپایی رویدادی با محوریت این محصول هم به معرفی بیشتر محصولات باغی با کیفیت و مرغوب منطقه کمک کرده و هم زمینه حضور گردشگران را در منطقه فراهم میکند.
وی کمک به اقتصاد مردم محلی و روستاهای منطقه را نیز از دیگر مزایای برپایی جشنوارههایی از این دست برشمرد و خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد ارس ظرفیتهای گردشگری فراوانی وجود دارد که برگزاری رویدادها و جشنوارهها به معرفی هرچه بیشتر این جاذبههای گردشگری کمک خواهد کرد.
لازم به توضیح است بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی شهرستان جلفا به کشت انار اختصاص دارد که متوسط برداشت آن بین ۱۰ تا ۱۴ تن در هر هکتار است و سالانه حدود ۶ تا هشت هزار تن انار از باغات جلفا برداشت میشود. سفید یزدی، دانه قرمز رباب با طعم ملس، گلوشا، شیرین، ترش، میخوش، فاروق، قره قابوغ (انار سیاه) ارقام مختلف انار در این منطقه است.
همچنین منطقهی آزاد ارس با سطح زیر کشت یکهزار و ۵۰۰ هکتار و متوسط ۱۰ تن در هکتار و تولید یکهزار و ۵۰۰ تن انجیر در سال در رتبهی نخست تولید انجیر در استان قرار دارد.