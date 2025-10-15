دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور تاکید کرد؛
ضرورت تدوین پیوست فرهنگی برای همه طرحهای اقتصادی
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و رئیس ستاد اقامه نماز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دیدارهایی جداگانه با رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و امام جمعه جلفا بر لزوم تحول فرهنگی مبتنی بر سند نهجالبلاغه و ترویج نماز به عنوان پایههای توسعه پایدار در مناطق آزاد تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، حجتالاسلام محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور و حجتالاسلام محمدیکیاپی، رئیس ستاد اقامه نماز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سفر به منطقه آزاد ارس در دیدارهایی جداگانه با دکتر هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و حجتالاسلام اسماعیل هادوی امام جمعه شهر جلفا به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند و در ادامه این سفر نشستی تخصصی با حضور معاونان، مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور در این نشست با بیان اینکه اقتصاد از فرهنگ سیراب میشود بر لزوم تدوین پیوست فرهنگی برای تمامی طرحهای اقتصادی، عمرانی و توسعهای تأکید کرد.
وی با اشاره به بازدید از فرهنگسرای ارس اظهار داشت: با تکمیل این فرهنگسرا و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در ارس، این مجموعه میتواند به نقطه عطفی در استان در حوزه فرهنگی و هنری تبدیل شود.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند چین خاطرنشان کرد: ما در فهم مناطق آزاد در بحران به سر میبریم و این نگاه در کل کشور وجود دارد که تعریف درستی از مناطق آزاد و چگونگی اداره آن تفهیم نشده است. وی افزود: اگرچه شرایط کشور ما متفاوت است اما میتوانیم از تجربیات مناطق آزاد موفق جهان استفاده کنیم.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره نگاه ویژه به آموزش نهجالبلاغه عنوان کرد: امسال را سال احیای نهجالبلاغه در مناطق آزاد عنوان کردهایم و خوشبختانه بسیاری از وزارتخانهها در این زمینه اقدامات خوبی انجام دادهاند.
او تصریح کرد: بزرگ شدن با فرهنگ علوی باعث ایجاد تحولی اساسی و شگفتانگیز در منابع انسانی میشود و رهبری مطالعه قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه را برای همگان ضروری میدانند.
حجتالاسلام محمدی در ادامه با تبیین اهمیت مباحث اخلاقی و اقتباس از خطبههای حضرت علی (ع) به تشریح اصول مدیریتی کارگزاران بر اساس نامه 53 نهجالبلاغه پرداخت. وی در این زمینه بر مواردی همچون رعایت عدالت، پرهیز از خودکامگی، مشورت با مردم و نخبگان، احساس مسئولیت در قبال بیتالمال و خدمتگزاری صادقانه به عنوان ارکان یک مدیریت اسلامی و موفق تأکید کرد.
در ادامه حجتالاسلام محمدیکیاپی، رئیس ستاد اقامه نماز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز به تشریح برنامههای این دبیرخانه پرداخت و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده سه پروژه اصلی اعزام مبلغین به مناطق، برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی نهجالبلاغه و نیز برگزاری اجلاس نماز با مشارکت تمام مناطق آزاد تدوین و در دست اجرا است.
لازم به توضیح است در حاشیه این سفر مسئولان از پروژههای فرهنگی منطقه آزاد ارس از جمله فرهنگسرای ارس بازدید به عمل آوردند و از نزدیک در جریان روند اجرایی و ظرفیتهای این پروژهها قرار گرفتند.